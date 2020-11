Dos terratrèmols sacsegen en poques hores el sud de la Comunitat Valenciana

El primer d'ells es va registrar anit en la platja dels Nàufrags, a Torrevella (Alacant), amb una magnitud de 2,6 i a una profunditat de sis metres.

El '112 Comunitat Valenciana' va rebre una telefonada alertant del tremolor i la Policia Local ha confirmat que s'ha sentit en la població i que no hi ha danys materials.

Sobre les 4 hores de la matinada ha tingut lloc un segon terratrèmol a Torrevella, també en el mar, d'una magnitud de 2,5 i a una profunditat de quatre quilòmetres.

Aquest sisme també ha sigut sentit per la població i no hi ha danys ni personals ni materials, han indicat les mateixes fonts.