Cvirus.- Alcalde dice que se extenderá proyecto de test en línea con Europa para lograr reactivación turística

Al respecto, ha explicado que esta iniciativa del Consistorio se extenderá a todo el sector hostelero y hotelero, en línea con Europa, que lo aplicará cuando se abran corredores aéreos seguros. "Así lograremos la reactivación turística de Málaga", ha afirmado.

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, consultado por Europa Press, ha explicado también que los test en el proyecto piloto de detección del COVID impulsado por el Ayuntamiento han detectado dos positivos. En concreto, en los ámbitos del comercio y los servicios profesionales del turismo y han sido comunicados al Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Estamos colaborando, no solo en crear espacios seguros en las empresas si no en materia de control del virus".

En esa línea, ha agregado, "pretendo, cuanto antes, empezar la extensión, no en prueba piloto si no que todo el sector de restauración y hoteles pueda acogerse al sistema, que es barato y muy eficaz".

"Tratamos de ir en vanguardia porque sabemos que Europa va a extender este sistema, se pondrán los corredores aéreos seguros con los test rápidos hechos en salida, para poder llegar con esa seguridad para el destino, y queremos que la noticia sea que Málaga está ya preparada para acoger turistas". "Ese es el camino", ha apostillado.

Por otro lado, también el alcalde ha agradecido el esfuerzo de quienes, en los servicios sanitarios, hospital, Atención Primaria, y rastreo, colaboran "de una manera intensa y entregada" para recuperar a los que estén afectados del virus y para procurar que se tengan los mejores números sanitarios, el menor número de incidencias sanitarias.

También ha agradecido el esfuerzo de todos los que están en los servicios esenciales y, además, la colaboración ciudadana por mantener las normas de distancia social, uso de mascarillas e higiene en las manos.

"El camino no es el que algunos en la noche del sábado adoptaron en una manifestación extrema, no de mucha gente pero lo suficiente para distraer a la Policía de su atención", ha insistido el alcalde, asegurando que "es un tema que no debe repetirse y tenemos que procurar que Málaga no sea noticia por ello, sí por noticias positivas", poniendo como ejemplo el proyecto piloto de detección temprana de COVID con los test rápidos en los distintos sectores.