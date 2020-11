Un altre col·legi major de València tancat per un brot amb 72 casos

No ha passat ni un mes des que el col·legi major Galileo Galilei haguera de confinar als seus residents després de registrar-se allí un brot amb més de 160 casos de coronavirus originats després de diverses festes no autoritzades a les habitacions i a la terrassa d'aquest. I aquest passat dissabte la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va haver d'ordenar el tancament d'una altra residència universitària, la Ausiàs March de València, després de realitzar-se un garbellat als seus 300 residents i donar positiu fins a 72 d'ells.

Pel que sembla, l'origen del brot no estaria relacionat aquesta vegada amb una festa il·legal, en estar prohibit qualsevol esdeveniment o concentració en les instal·lacions “des de l'inici del curs”, va afirmar en un comunicat la direcció de la residència. No obstant això, ahir al tancament d'aquesta edició (23.00 hores), la Direcció General de Salut Pública encara continuava investigant les causes, segons va indicar l'administració en un comunicat.

De moment, s'ha activat el protocol i els residents hauran de romandre en aïllament durant un període mínim de 10 dies. D'aquesta manera, una mica més de 300 estudiants es troben confinats a les seues habitacions, on se'ls està portant el menjar.

El col·legi, on resideixen uns tres-cents universitaris, ha explicat que van tindre coneixement de l'existència d'alguns casos asimptomàtics dijous passat i, després de consultar amb els seus serveis mèdics i Salut Pública, “es va decidir practicar a tots els col·legials les proves de detecció”.

El resultat de les proves PCR va donar 54 positius i 22 indeterminats per error en la mostra, la qual cosa, unit als 18 casos detectats amb anterioritat, tots ells asimptomàtics, ha derivat en un confinament. “Es desconeix l'origen concret dels contagis”, va assenyalar la residència sobre el brot, que s'investiga “tant en el col·legi major com per les autoritats sanitàries”, encara que va descartar que estiga relacionat amb algun esdeveniment o concentració en les instal·lacions “per estar prohibits des de l'inici del curs”.

Aquest nou brot entre universitaris arriba en plena polèmica sobre la viabilitat d'un possible tancament dels centres educatius davant l'avanç imparable de la pandèmia pel nostre país. Ja la setmana passada, l'associació Famílies per a la Revolta Educativa de Catalunya va demanar el “tancament temporal” de les escoles catalanes per a “tallar la transmissió comunitària” del virus a Barcelona i altres municipis de l'autonomia.

Així mateix, el sindicat de professors Ustec –majoritari a l'escola pública catalana–preveu que es tancaran tots els col·legis perquè “no són prou segurs”. I ahir el president de Melilla, Eduardo de Castro, va instar el Ministeri de Sanitat a aplicar un nou confinament domiciliari i tancar els centres educatius. D'aplicar-se, aquesta mesura previsiblement afectaria des d'Infantil fins al nivell universitari.