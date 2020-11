Cementeris quasi buits a València en un Tots Sants restrictiu

Tot està sent diferent enguany, fins a les visites als familiars morts en el dia de Tots Sants. Les restriccions d'aforament, la petició de no acudir, o almenys no durant un llarg període de temps, als cementeris i la limitació de la mobilitat a causa de la pandèmia han sigut factors fonamentals perquè els cementeris valencians mostraren ahir la seua cara més deserta, mai vista abans en aquesta festivitat.

Amb 12.960 visites als cementeris municipals de València (8.064 en el General), ahir va ser el dia que més van registrar des de l'inici del dispositiu especial, dissabte passat. En total, en una setmana, 96.990 persones van acudir als set cementeris municipals, entre un terç i una quarta part del volum de visites registrat altres anys.

És per això que el regidor de Cementeris i Serveis Funeraris de l'Ajuntament, Alejandro Ramón, va afirmar que aquesta és una clara mostra de “contenció i exemplaritat” per part dels ciutadans, que van acatar les mesures i recomanacions realitzades per part del propi Consistori.

L'edil també va agrair “l'esforç i la labor” dels serveis auxiliars, el personal dels cementeris, la Policia Local o l'EMT perquè aquestes jornades transcorregueren “amb la major normalitat possible”.

Durant tot l'operatiu, que hui continua, s'està realitzant un control de l'aforament, la desinfecció d'elements d'ús comú (bancs o escales) i és obligatori l'ús de mascaretes.

Quasi 90 multes per incomplir el toc de queda

Malgrat que el que va enviar en el dia d'ahir va ser la formalitat i el respecte per part de la ciutadania de les restriccions, també la Policia Local, que va haver d'actuar durant la nit de Hallowen (del dissabte al diumenge), va imposar 89 multes per incompliment del toc de queda entre les 00.00 i les 06.00 h.

Els agents van alçar també 70 actes per no portar la mascareta i van haver d'intervindre en 17 reunions privades on hi havia més de 6 persones, el màxim permés. En elles, dues van haver de ser detingudes en ser acusades d'un delicte d'agressió i un altre de lesions.

Un nou homenatge a les víctimes del coronavirus

Només un mes després que la platja de la Patacona d'Alboraia començara el dia amb 53.000 banderes d'Espanya plantades en homenatge als morts per la pandèmia en una iniciativa duta a terme per l'Associació Nacional de Víctimes i Afectats per Coronavirus, ahir va ser el torn de la Plataforma d'Afectats per la Covid-19 de la Comunitat Valenciana, que va celebrar una concentració en la plaça de Manises de València.

Unes dues-centes persones, amb la deguda distància de seguretat, es van donar cita allí per a exigir “justícia i reconeixement” per als morts per la pandèmia del coronavirus i demanar “no cometre els mateixos errors”. Entre elles, representants de diversos partits polítics com la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, que va afirmar que “la prioritat hui és salvar vides i per a això cal posar tots els mitjans necessaris” i va demanar al president de la Generalitat, Ximo Puig “més test, més control, rastrejadors i material necessari per als sanitaris”.

Durant l'acte es va llegir un manifest en el qual es destacava que es duia a terme pels morts, “perquè el vostre nom i rostre no quede en l'oblit, perquè no sigueu un número de les estadístiques, perquè el vostre esforç, la vostra lluita i el vostre exemple no quede oblidat i perquè tota la societat i els nostres dirigents, reaccionen”.

En aquesta línia, la plataforma va exigir “que es faça justícia”, així com el reconeixement “de totes les víctimes per part de les nostres administracions i dirigents polítics”. “Tenien informació sobre la gravetat de la pandèmia ja al gener i febrer i ens van dir que es tractava d'un refredat, que només hi hauria uns quants casos controlats, i ja han mort al voltant de 60.000 espanyols”, van denunciar.

Un cap de setmana majoritàriament tranquil

96.990 persones van visitar des del dissabte passat fins ahir els set cementeris de València.

89 multes van ser imposades durant la nit d'Halloween per saltar-se el toc de queda.

2 persones que incomplien la llei van ser detingudes per un delicte d'agressió i lesions.

200 assistents va tindre ahir l'acte d'homenatge a les víctimes del Covid en la plaça de Manises.