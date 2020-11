València suma 43 milions en millores i construcció de col·legis i instituts

La ciutat de València preveu executar una inversió d'al voltant de 43 milions d'euros en les obres de rehabilitació i construcció de centres educatius del pla Edificant, impulsat i sufragat des de l'any 2018 per la Generalitat perquè els ajuntaments assumisquen la tramitació i adjudicació de les obres, de manera que s'accelere el procediment burocràtic i es reduïsquen els terminis.

De fet, el Consistori ja ha rebut la delegació d'obres en 18 centres educatius públics i té altres tres pendents d'assumir, la qual cosa en total llança un balanç de 21 projectes en alguna de les fases de tramitació.

D'aquest volum total, 12 intervencions ja han finalitzat. Es tracta en la seua major part d'obres de millora en espais comuns (pati, banys, gimnasos...), de renovació de la instal·lació energètica (electricitat o gas) o de rehabilitació d'elements estructurals com a cobertes o canalitzacions. Aquesta dotzena d'intervencions freguen els 100.000 euros d'inversió cadascuna.

En aquest grup s'inclouen els col·legis públics d'Infantil i Primària (CEIP) Ausiàs March, Ciutat Artista Faller, Miquel Adlert i Noguerol, Pare Català, Bartolomé Cossio, Luis de Santángel, El Grau, Vicente Gaos, Eliseo Vidal, Cervantes, Castellar-l’Oliveral i Rodríguez Fornos.

La resta de projectes en els quals està treballant el personal tècnic, que beneficiaran a nou centres, es troben en diferents fases de tramitació, des del plantejament més inicial fins a la redacció del projecte. En concret, es construiran tres centres nous: els instituts de Secundària 106 de Malilla (que substituirà al Fernando de los Ríos), el IES Peset Aleixandre de Patraix i el colegi Sant Ángel de la Guarda. Finalment, es reformaran integralment els col·legis San José de Calasanz, Carles Salvador, Salvador Tuset, Teodoro Llorente, Luis Vives i Raquel Payá.

Dos d'eixos col·legis, en concret el CEIP Luis Vives i el Salvador Tuset, s'acaben d'incorporar al pla Edificant després d'haver acceptat el ple municipal celebrat la setmana passada la delegació de competències per part del departament que dirigeix Vicent Marzà.

D'altra banda, estan pendents de fer-ho el San José de Calasanz, que es rehabilitarà de manera integral, el Raquel Payá i el Teodoro Llorente, que necessiten sotmetre's a treballs d'adequació.

Fonts municipals indiquen que tot aquest pla s'està duent a terme "amb una interlocució contínua amb la comunitat educativa, intentant adaptar els projectes a les necessitats i demandes reals tant dels equips docents com de les associacions de mares i pares de cadascun dels centres". Al mateix temps, l'execució de les obres tracta d'interferir el menys possible en l'activitat escolar, per la qual cosa la majoria es realitzen a l'estiu.

Segons explica la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, l'Ajuntament de València es va sumar a aquest projecte de cooperació amb la Conselleria d'Educació per a intervindre en 21 centres "donant mostra de la bona sintonia i treball conjunt entre les dues administracions, posant en valor l'educació pública i les infraestructures educatives públiques de la nostra ciutat, abandonades conscientment per l'anterior govern del PP, qui volia relegar l'educació pública a l'últim escaló. Així és com treballa el nostre govern per a situar l'educació de tots i totes en el lloc on es mereix", afirma.

Per part seua, el director general d'Infraestructures Educatives de la Generalitat, Víctor Garcia, destaca el "bon funcionament del pla Edificant a la ciutat de València, que és una prova que la cooperació entre administracions està beneficiant al conjunt dels nostres xiquets i xiquetes, dotant-los d'unes infraestructures educatives de qualitat, modernes i més sostenibles des del punt de vista energètic i més accessibles".

Garcia també agraeix la col·laboració de l'Ajuntament de la capital, que ja ha executat 12 de les 18 delegacions "i està avançant en la resta per a millorar així de cara al futur els centres educatius del Cap i Casal, a més d'aportar noves propostes interessants al pla Edificant, com la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques als patis de les escoles que milloraran la sostenibilitat dels nostres col·legis".

La Conselleria farà obres en quatre centres per 14,6 milions

Al marge de la inversió inclosa en el pla Edificant, la Conselleria d'Educació executarà directament al llarg del pròxim any 2021 obres a la ciutat de València per import de 14,6 milions d'euros en quatre centres educatius.

Així, aquesta passada setmana es va licitar la rehabilitació integral del CEIP Pare Manjón, a la Torre, una actuació amb una inversió de 3,8 milions d'euros en la qual està previst que les obres s'inicien a mitjan 2021.

De la mateixa manera, també estan a punt de licitar-se les obres de la tercera fase de l'IES El Cabanyal, amb una inversió de 3,8 milions d'euros. Aquesta obra suposa la finalització d'aquest institut de Secundària que l'anterior Consell va deixar sense acabar en el curs 2007/2008. La tercera part pendent inclou totes les instal·lacions esportives (tant exteriors com el gimnàs), així com la cafeteria-menjador per als alumnes i també dues aules polivalents. La previsió és iniciar aquestes obres a meitat de 2021.

Educació també traurà a licitació la reposició del CEIP Nicolau Primitiu, en el barri de Sant Isidre, amb una inversió de 6,5 milions d'euros. Es derrocarà l'actual centre i es construirà un nou de dues línies en el mateix solar. La previsió és iniciar les obres també a mitjan 2021.

Finalment, la quarta intervenció que la Conselleria executarà directament en 2021 és la finalització del CEIP Barcia Goyanes de Nou Moles, amb una inversió de mig milió d'euros. Ciegsa també va deixar inacabada aquesta reforma i ampliació en 2008, quedant la construcció del gimnàs, que ara s'acabarà, a mig fer. Les obres es licitaran abans que finalitze 2020 i la previsió és que els treballs de rematada del gimnàs comencen en la segona meitat de 2021.