Muere a los 30 años el actor Eddie Hassell durante un tiroteo en Texas

El actor estadounidense Eddie Hassell, ha fallecido a los 30 años tras ser disparado en Texas (EE UU).

Según 'Reuters' y medios de comunicación estadounidenses, el actor habría muerto después de haber estado en un rodaje, en lo que se sospecha que habría sido un robo de coche.

La policía todavía se encuentra investigando el caso y analizando las pruebas en el lugar de los hechos. Según informa el 'New York Times', el joven habría recibido un disparo en el estómago durante la madrugada del domingo en la puerta del apartamento de su pareja, en Grand Prairie, un suburbio de Dallas.

El actor es conocido por sus papeles en la película nominada al Oscar 2010 'The Kids Are All Right' y en el programa de televisión de la NBC 'Surface'.