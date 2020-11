Quique San Francisco carga contra Fernando Simón: "No me fío de él"

El actor y humorista Quique San Francisco ha hablado en Liarla Pardo sin tapujos de lo que piensa de los políticos españoles, su gestión de la crisis sanitaria, y también se ha referido a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), al asegurar que no se "fía" de lo que dice en sus comparecencias para informar de la evolución de la pandemia.

"A Fernando Simón le llaman Pinocho por lo que dicen que miente, yo no lo sé, yo no me fío de Fernando Simón. Cada vez que veo una noticia luego no corresponde con la realidad, así que ¿para qué me voy a volver loco?", se ha preguntado San Francisco, antes de referirse a la incertidumbre que hay y a "la carga de información con la que no llegamos a nada, que es incluso peor".

Respecto a la gestión de la pandemia en España, el humorista ha dicho que "ha sido espantosamente mala. No lo sé, luego ves otros países y dices: ¿Qué coño pasa aquí? Estamos en manos del Señor", ha opinado. Eso sí, ha matizado que "no sabemos" si otra persona lo habría hecho mejor que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque de Pablo Iglesias ha dicho que prefiere "no hablar", sí se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que le cae bien, "lo que no sé es qué va a poder hacer esta mujer". En su opinión, "es esperanzado que diga que no se puede cerrar todo, pero igual no tiene razón".

En otro momento de la conversación con Cristina Pardo, San Francisco también ha criticado a la actuación de los políticos en el Congreso de los Diputados: "El Congreso es una pena, es una corrala. Tener un Congreso, en vez de para solucionar cosas, para que uno le diga al otro lo mal que ha hecho una cosa u otra... Yo como español a mí lo que me gustaría es verles discutir para solucionar las cosas".

En este sentido, ha dicho que tiene la impresión de que "tenemos unos políticos a los que lo único que les obsesiona es aferrarse al poder, sin pensar en las consecuencias que tiene. No tienen mucho amor a su país, lo que tienen es amor a sus intereses, y eso es peligroso".

Además, el actor ha asegurado que los políticos tienen "una ausencia de empatía absoluta, viven en otra órbita". Respecto a las perspectivas económicas que vienen tras la crisis por la pandemia, ha dicho que "son terribles" y ha mostrado su preocupación: "El arreglo va a ser a largo plazo, es como una especie de guerra pero peor, con un enemigo que no sabes ni cómo afrontarlo. Vamos en pérdida absoluta y tenemos un enemigo impresionante", ha lamentado.