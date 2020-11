Poca afluencia en un Tots Sants atípico en los cementerios de Barcelona

Los cementerios de Barcelona viven este domingo una festividad de Tots Sants atípica con menos afluencia de ciudadanos que otros años y con cambios en la manera de homenajear a los difuntos, con las flores secas tomando el relevo a las frescas. Se han registrado más de 12.100 visitantes, un 58% menos en comparación con el año pasado, según Cementiris de Barcelona.

La poca asistencia se ha notado sobre todo en los más grandes, los de Collserola y Montjuïc. En este último, las personas que paseaban se sorprendían al verlo "prácticamente vacío". "Es tremenda la diferencia con otros años", asegura Nieves, una vecina de Barcelona que ha tenido que ir sola por primera vez porque su hija, de Viladecans, no ha podido hacerlo.

Este domingo por la mañana, además, era más fácil encontrar personal dando vueltas por Montjuïc. "Estoy un poco agotada porque siempre vengo en coche pero hoy he tenido que venir sola en bus, toda la mañana de excursión", explica Nieves, que ha tenido que subir y bajar las pendientes del cementerio para ir de un nich a otro.

Visitas a cementerios de la misma comarca

En este Tots Sants de pandemia, los ciudadanos podían salir de su municipio pero solo si el cementirio se encuentra en la misma comarca. Esto ha hecho que muchas de las personas que se acercaban normalmente a hacer un homenaje a sus familiares o amigos no lo hagan. "Las familias han atendido las llamadas que se han hecho para evitar que hoy fuese un día de mucha aglomeración en los cementerios", afirma el director general de Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat.

"Es posible que las restricciones de movilidad en función de la comarca y las prevenciones que están teniendo las familias sobre todo cuando hay gente mayor hayan tenido su influencia . Las personas que han venido han podido hacer la visita con total normalidad y con mayor intimidad", ha añadido.

Además del transporte público, algunos han optado por venir a pie hasta el lugar de reposo de sus familiares, como Paquita, que vive en el Passeig de la Zona Franca. "Te acuerdas siempre pero este día todavía más porque vienes a ver lo que queda de ellos", explica. Como cada año, ha venido acompañada de su amiga Rosa y las dos han limpiado con trapos la tumba de la abuela, el padre, la madre, el marido y la sobrina de esta vecina de la zona.

Normalmente llevan flores frescas y un balde de agua pero no los han llevado pensando que había recomendaciones que pedían evitarlo. "Este año no hemos llevado ni balde ni flores frescas, el motivo no lo sé pero lo cumplimos porque somos muy obedientes", dice Rosa.

No obstante, Cementiris de Barcelona ha puntualizado que en ningún caso recomienda evitar la flor fresca y recuerda que es una cuestión que depende de la preferencia de los usuarios. La institución sí que pide no dejar elementos que se usan para limpiar lápidas, panteones y tumbas.

Josep ha venido en coche para acompañar a un familiar y también cree que en Tots Sants anteriores había visto un ambiente "más animado". De hecho, él ya había aprovechado para visitar a sus familiares enterrados en Les Corts otro día de la semana, lo que han hecho muchos barceloneses ya que se ha detectado un incremento de entre el 13% y el 18% de las visitas durante la semana, según datos del Ayuntamiento. Las autoridades han recomendado evitar aglomeraciones y, por eso, han instado a las personas que querían ir al cementerio a que lo hiciesen en un día laborable.

La mayor afluencia, en Montjuïc y Collserola

Los cementerios de la capital catalana que han atraído a más gente han sido Montjuïc y Collserola, porque son los más grandes pero también son los que han notado más la caída de afluencia. En cambio, los tres cementerios medianos, Les Corts, Poblenou y Sant Andreu, que están muy integrados en la trama urbana, han visto un descenso menor. "En Montjuïc y en Collserola se ha de venir en vehículo y ha habido afectaciones derivadas de la movilidad. Pienso que se ha explicado bastante bien pero puede ser que haya habido alguna confusión en cuanto a la movilidad comarcal. Había dudas sobre los municipios limítrofes aunque fueran de diferentes comarcas", señala el director general de Cementiris de Barcelona.

Las oficinas de atención a los usuarios y los floristas con paradas en los alrededores de las entradas también comentaban que han tenido menos ventas que otros años. Los cementerios han estado abiertos hasta las 18 horas.