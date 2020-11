El Ayuntamiento de Tudela lanza una campaña de prevención y sensibilización de la violencia de género en jóvenes

La campaña es explícitamente gráfica y quiere poner de relieve "actitudes y prácticas normalizadas, tanto en la vida online como offline, ya que la violencia de género no se desarrolla únicamente en el marco de las relaciones cara a cara, sino que también se da en el contexto digital adoptando nuevas fórmulas que no se identifican como tal y, por tanto, no se denuncian", ha explicado el Consistorio.

La campaña se ha puesto en marcha tras conversaciones mantenidas con el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV) y profesionales que intervienen directamente con jóvenes.

Además, de la campaña gráfica se han programado unas jornadas de sensibilización y formación que contarán con la presencia de Isabel Duque Arto ('Psico Woman' en las redes).

Así, el 12 de noviembre se impartirá la jornada formativa 'Generación Z y violencias machistas: nuevos retos y nuevas oportunidades', dirigida a profesionales que intervienen en el ámbito de la juventud. Será a las 9.30 horas en el SUM de la Mancomunidad de la Ribera. La inscripción puede realizarse en el siguiente enlace: