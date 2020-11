La alerta de un médico asturiano sobre la segunda ola: "Quiero asustaros, está ingresando gente joven"

El personal sanitario ha alertado acerca del empeoramiento de la situación desde el comienzo de la segunda ola.

En este caso, es un médico del Hospital Universitario Central de Asturiasquien lo hace a través de un audio difundido a sus amigos.

Esta grabación no ha tardado en hacerse viral, con la pretensión de concienciar a la población de la gravedad de lo que está sucediendo.

"Normalmente no quiero decir nada pero esto es para asustaros. La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro", alertaba.

Este sanitario ha comparado la situación actual en su hospital con la de Madrid en marzo. "Esto parece el Madrid de la primera oleada. No sé como fue lo de Madrid pero se parece a lo que estamos viviendo en el HUCA. Mis adjuntos dicen que nunca han visto nada así. Me queda una cama para llenar la UCI entera del hospital", concluía.

Uno de los aspectos que más preocupan en la segunda ola es el cómo está afectando la Covid-19 a la población joven. "Lo que más asusta es que esta vez son muchos más y es gente joven, he ingresado gente con treinta y pico años", avisaba.

Además, avisaba que "el factor de riesgo fundamental es la obesidad".

En el audio se puede escuchar la contundencia con la que habla de la irresponsabilidad de la población a la hora de frenar la expansión del virus. "La gente en la calle no es consciente, tened cuidado, cuidad mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais, estamos trabajando angustiados, no damos abasto", critica.