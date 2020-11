Policía Foral denuncia este fin de semana a 85 personas por incumplimientos de la normativa sanitaria

El viernes se extendieron 51 denuncias, entre las que destacan 22 por no usar mascarilla, 12 por aforos superiores en vía pública, siete por incumplimiento de horario durante el 'toque de queda' y tres por realizar botellón. El sábado, 34 multas: 12 por no convivientes en ámbito privado, ocho por mascarilla, ocho por no respetar el 'toque de queda' y tres por botellón, ha detallado en un comunicado la Policía Foral.

Ayer sábado las patrullas fueron movilizadas en 17 ocasiones para atender requerimientos ciudadanos por aglomeraciones en Ilundáin ('Bosque Animado'), Pamplona (comprobación de aforo en supermercado de la Avda. Gipuzkoa), Sorauren (grupos en la playa de Orikain), Pamplona (manifestación de 300 personas), Berrioplano (grupos en San Cristóbal), Orkoien (cuadrillas superiores a seis personas), Urroz (no convivientes en finca de recreo), Berriozar (reunión en nave del polígono industrial), Berriosuso (grupo numeroso de jóvenes), Lekunberri (grupos superiores a seis), Allo (jóvenes denunciados en bajera), Huarte (aforos en centro comercial), Pamplona (cuadrillas en el lago de Mendillorri), Olazagutía (identificados jóvenes en un local), Narbarte (grupos en la plaza del frontón), Lazagurría (personas en la calle Mayor) y Arre (denunciados en vivienda por no ser convivientes).

Y el viernes se atendieron 12 solicitudes: en Garinoain (grupo de jóvenes en bajera), Berrioplano (grupos en el Parque de los Aromas), Ayegui (personas en terraza de camping), Tudela (grupos de menores incumpliendo medidas), Estella (cuadrillas en el Puy y pista de skate precintada), Sarriguren (jóvenes en plaza de la Avda. Reino de Navarra), Artica (jóvenes más de seis y sin mascarillas), Ororbia (personas en parque infantil precintado), Zizur Mayor (botellón en camino de Gazolaz), Sarriguren (varios jóvenes denunciados por botellón en la Plaza del Lago) y Zizur Mayor (denunciados por botellón en el Pinar de Ardoy).