Disuelven a un grupo de 50 personas en Murcia convocado a través de las redes tras quemar hasta seis contenedores

La Policía Local ya estableció en la medianoche de ayer un dispositivo en Plaza Circular tras conocer por redes sociales que se había realizado una quedada allí. Un grupo de alrededor de 50 personas se reunieron en la Plaza Juan XXIII recorriendo varias calles del casco urbano y quemando seis contenedores a su paso.

Gracias a la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional se consiguió disolver el grupo. La colaboración entre Policía Local y Policía Nacional permitirá volver a establecer esta noche un dispositivo especial para evitar nuevos altercados.

120 DENUNCIAS POR INCUMPLIR LAS NORMAS

La Policía Local de Murcia interpuso durante la jornada de ayer hasta 120 denuncias por inclumplir las normas sanitarias, saltarse el toque de queda o las restricciones de movilidad, entre otros asuntos.

Así, se pusieron 20 multas por incumplir el toque de queda, 23 por no respetar la restricción de movilidad entre municipios, 52 por no usar mascarilla, 10 por no usar mascarilla dentro del vehículo, 2 por no utilizar mascarilla en el interior de locales, 3 por fumar sin respetar la distancia y 10 por superar el número máximo de personas por grupo.