El PSOE propone poner en marcha un cribado de PCR a toda la población en los municipios con mayor incidencia acumulada

"La Región de Murcia registra muy malos datos de contagios por coronavirus y la presión hospitalaria comienza a ser insostenible. Siete municipios y tres barrios de Murcia presentan una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes", ha indicado.

Peñalver ha señalado que ya hay transmisión comunitaria, "por lo que es muy difícil conocer el origen de los contagios y hacer el seguimiento de los casos por el elevado número de contagiados y por el déficit de rastreadores que la Región tiene, excepto en Lorca, Molina de Segura y Águilas, que sus ayuntamientos han puesto rastreadores para compensar la insuficiente oferta del Gobierno regional".

"La iniciativa de estos ayuntamientos, asumiendo funciones que debería de hacer el Ejecutivo regional, está dando buenos resultados", ha añadido el diputado socialista, que ha advertido que otro dato muy preocupante es que en determinadas zonas la tasa de PCR positivas está en un 25 por ciento, lo que significa que el virus circula entre la población asintomática en un nivel muy alto.

"Por eso, proponemos la realización de pruebas PCR a toda la población de los barrios y municipios con una incidencia más elevada. Es la única manera de detectar positivos en personas que no tienen síntomas, y por lo tanto, no saben que tienen que guardar cuarentena para no seguir contagiando involuntariamente a las personas de su círculo cercano", apunta.

Según Peñalver, se trata de un paso decisivo para intentar evitar el confinamiento domiciliario de toda la población. "Es mejor que se confinen los que tengan PCR positiva, antes de tener que hacerlo todos. Los test de antígenos, más baratos y más rápidos en dar el resultado, no están tan indicados, puesto que no suelen detectar asintomáticos, y el nivel de falsos negativos sería elevado si no hay clínica".

Finalmente, ha dicho que otras comunidades, como el País Vasco, están realizando este cribado a la población de entre 13 y 40 años, en zonas con mucha menor incidencia, por ejemplo, con 875 de tasa de incidencia acumulada a los 14 días, en Bergara u Ordizia, y un nivel de 8,9 por ciento de PCR positivas, frente al 25 por ciento del área del Hospital Reina Sofía de Murcia.