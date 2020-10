La Policía interviene en una fiesta de Halloween en un local de Barcelona: hay 25 denunciados

Desallotgem una festa de Halloween no autoritzada. Els assistents no respectaven les mesures de seguretat per la #covid19. Resultat de la intervenció:



👥 25 Persones denunciades

💊 Diverses substàncies estupefaents intervingudes

🎧 Equips reproductors de música intervinguts pic.twitter.com/0AZ4e29CJn