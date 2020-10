Ciudadanos considera que el Plan de Usos de Tabacalera tiene "luces y sombras"

"Estamos satisfechos porque el Plan recoge casi todas nuestras propuestas en cuanto al modelo cultural de Tabacalera, es decir, lo contempla como un espacio que trabaja dentro de una red de centros culturales, que desde lo local se abre al exterior con la vocación de liderar proyectos de colaboración internacionales. También compartimos la narrativa del edificio, hay que dejar que cuente supropia y apasionante historia, que es la historia de Gijón, a través de sus piedras, pero mirando al futuro con espacios para la producción y la difusión artística de los más jóvenes, propiciando al tiempo la innovación y el intercambio de conocimientos entre todos los agentes," explicó Ana Isabel Menéndez.

Así, desde la formación naranja han indicado que está claro que Ferrao ha tenido muy en cuenta su visión, ya que de otro modosería prácticamente imposible llegar a ese nivel de confluencia en propósito y lenguajes.

Sin embargo, a su juicio el Plan adolece de sombras, en opinión de la edil, ya que no hay plazos fiables (15 meses estiman para la primera fase y la segunda no tiene fecha), y el presupuesto no aparece desglosado, lo que impide su valoración (unos 15 millones de euros en total).