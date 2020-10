Nuevo enfrentamiento entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti por un post de Instagram

Permanece aún abierta la guerra entre Elena Tablada y Rosanna Zanetti. A pesar de que en los últimos meses David Bisbal, su expareja y su actual esposa habían firmado la paz por el bien de la hija que tienen en común el cantante y Tablada, un nuevo enfrentamiento se ha hecho presente tras un post de Zanetti en su Instagram, según recoge Lecturas.

La modelo venezolana publicaba el pasado domingo, un día antes de dar a luz a la pequeña Bianca, su segunda hija en común con Bisbal, una fotografía de ella misma con el carrito del bebé y la silla para el coche agradeciendo a una marca su apoyo durante "esta nueva etapa".

La publicación levantó ampollas entre algunos de sus seguidores, y fue una de ellas quien hizo alusión a la polémica que enfrenta a la pareja y Elena Tablada. "Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños. Ojo, que yo lo veo lo más natural del mundo pero, entonces, ¿por qué criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebé?", comentaba una usuaria.

A Zanetti no le gustó nada el comentario y decidió responder para desmarcarse de este tipo de acusaciones. "Yono estoy comercializando con niños ni critico a quien lo hace. En mi publicación no hay ningún niño, ni se mencionan. Estoy utilizando mi imagen no confundas", respondió junto a un corazón.

Sin embargo, no quedó ahí la cosa, pues la misma internauta volvió a dejar un mensaje para la modelo para matizar sus palabras. "Pero sí con el carrito o carriola que tienes para el bebé". "No lo critico era un comentario", aseguró la mujer, disculpándose por si habían resultado desafortunadas: "sigo tu perfil porque me encanta tu estilo, tampoco quería ofender a nadie".

Rosanna terminó por estallar cuando Elena Tablada dio 'me gusta' al primer comentario. "No sé si hiciste el comentario con mala intención o no, pero tú manera de redactar es contradictoria", comenzó respondiendo de nuevo a la seguidora. "Lo que sí me parece malintencionado es que justola persona que mencionas en tu comentario (mencionas su nombre más no su cuenta) no me sigue y viene a stalkear/cotillear y darle like a tu comentario. Es muy raro", afirmó.

"Son ganas de alimentar conflictos de una manera muy baja y cobarde. Pero imagino que a algunos les trae cuenta. Ni siquiera a días de yo dar a luz dejan la mala vibra y acciones, eso dice mucho de ellos. Espero que luego ni digan que fue otro 'error del Community Manager", concluyó la venezolana.