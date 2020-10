Tania Sánchez apoya a Teresa Rodríguez en su choque con Irene Montero

Este viernes, Twitter fue el escenario de un choque de pesos pesados en la izquierda: la diputada andaluza Teresa Rodríguez tuvo un enfrentamiento con la ministra de Igualdad, Irene Montero, acerca de la expulsión de la primera del grupo Adelante Andalucía. Pero a esta pelea se sumó, además, otra figura: la de Tania Sánchez.

Todo empezó cuando Irene Montero justificó en RNE la salida de Rodríguez durante su baja por maternidad."La política no para", dijo la ministra, pareja del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Teresa Rodríguez mostró su enfado en Twitter por las palabras de Montero, que volvió a responder ("Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones").

Tras esas palabras, Rodríguez lanzó un duro ataque a Montero: "Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio".

Sánchez, diputada por Más Madrid en la Asamblea madrileña, mostró su apoyo a la andaluza: "Una vez más se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres, intentando desacreditar la posición política de Teresa Rodríguez con la clásica acusación de “histeria”. Por no hablar de la falta de respeto al permiso de maternidad. En fin, fuerza comadre", escribió Sánchez, que en su día fue pareja de Pablo Iglesias.

Una vez más se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres, intentando desacreditar la posición política de @TeresaRodr_ con la clásica acusación de “histeria”. Por no hablar de la falta de respeto al permiso de maternidad. En fin, fuerza comadre — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) October 30, 2020

En otro tuit, Tania Sánchez recordó su propia experiencia, esta vez ya en clara referencia a las palabras de Irene Montero: "En el año 2019 fui la primera mujer en ejercer el voto telemático por maternidad en la Asamblea de Madrid. Hasta entonces la política ni se paraba ni se adaptaba a la maternidad. Aún queda mucho para poner la vida en el centro; no permitamos retrocesos por jugadas de mirada corta".