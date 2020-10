El Gobierno está preparando un borrador para otro confinamiento en casa

Pese a que este viernes Salvador Illa, ministro de Sanidad, descartó que hubiera que recurrir a un segundo confinamiento en España, el Gobierno está trabajando en el borrador de un nuevo estado de alarma que permita a las comunidades activar el confinamiento domiciliario, informa ABC.

Según este medio, la clave estará en las próximas dos semanas y en cómo evolucione la pandemia. El Gobierno no asumiría el mando único, sino que las comunidades serían quienes decidirían si adoptar o no el confinamiento total. El documento podría contemplar que los colegios estuvieran abiertos, y margen para que las comunidades decidan qué actividades son imprescindibles o no.

Castilla y León y Cataluña ya han puesto sobre la mesa la opción de un confinamiento domiciliario, si bien no tan estricto como el de primavera, y que sería similar al que se ha adoptado en Francia o Alemania.

La Junta de Castilla y León ya ha pedido al Gobierno que ponga en marcha una herramienta que le permita confinar a la ciudadanía en sus viviendas.

Por su parte, Cataluña ha anunciado que va a comprobar la evolución de la pandemia en las próximas dos semanas y pedir, si fuera necesario, al Gobierno que plantee un cierre parecido al de marzo, pero que mantendría los colegios abiertos