El gran enigma del cerebro, una estructura con más neuronas que estrellas hay en nuestra galaxia

El cerebro es un órgano muy estudiado por investigadores de todo el mundo, pero que no deja de tener secretos y complejidades.

La BBC ha entrevistado a Facundo Manes, un neurólogo argentino que acaba de publicar junto a Mateo Niro el libro El cerebro del futuro: ¿cambiará la vida moderna nuestra esencia?, y que da algunos datos acerca de este órgano.

En la entrevista, Manes explica que "el cerebro es fascinante, porque es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. Y así nos damos cuenta de que todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias al él, desde respirar a leer esta entrevista o pensar en las cuestiones filosóficas más profundas".

"Es la estructura más compleja y enigmática en el universo. Contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia", revela el doctor Manes.

Sobre los últimos avances en la materia, Manes afirma que "en las últimas décadas han sido muchos los avances que hemos podido realizar en el conocimiento del cerebro. Podemos decir que en estos años logramos aprender más sobre él que en toda la historia de la humanidad".

"Se ha demostrado que la memoria, contrariamente a lo que comúnmente se supone, no es una cajita en la que guardamos nuestros recuerdos, sino que es nuestro último recuerdo. No se trata del hecho que vivimos porque cada vez que evocamos algo lo vamos modificando", pone como ejemplo.

"También sabemos que las neuronas continúan generándose a lo largo de toda la vida, incluso, en la vida adulta", explica y añade. "Y se han obtenido avances significativos en la detección temprana de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, permitiendo diseñar tratamientos y terapias más eficientes", dice.

Sobre lo que falta por conocer, el doctor Manes dice que "por ejemplo, hemos aprendido sobre los procesos cerebrales específicos, pero todavía no hay una teoría del cerebro que explique su funcionamiento general".

El futuro del cerebro

En la entrevista, el doctor Manes dice que "a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro se transforma de manera constante. Es un órgano flexible y adaptativo".

Sobre cómo serán los cerebro del futuro, Manes dice que "en términos anatómicos el cerebro no cambiará en siglos", pero añade que "con todos los avances tecnológicos que se están desarrollando podemos pensar que, tal vez, en un futuro nuestro cerebro esté más vinculado con la influencia de la ingeniería genética y la biotecnología para expandir nuestras capacidades".

No obstante, cree que la tecnología no podrá suplir al cerebro: "Ninguna máquina puede reemplazar a nuestro cerebro. Nuestra mente es mucho más que un procesador de información. Pensemos en todas las habilidades de nuestro cerebro social, como entender la mente de otro ser humano, sentir su dolor, responder a él. Entonces, la empatía, el altruismo, la cooperación son capacidades ajenas a cualquier máquina, y fundamentales para nuestra vida. Porque no tenemos que olvidar que los seres humanos somos básicamente seres sociales".

Manes admite que "la pandemia tiene un impacto negativo en nuestra salud mental. Estamos expuestos a grandes niveles de estrés", por lo que recomienda "mantener hábitos saludables como dormir bien, tener una alimentación saludable, así como evitar el tabaco, el alcohol y las drogas".

"Dentro de lo posible hay que mantene rutinas, tener horarios constantes para acostarse y levantarse, trabajar, estudiar y/o hacer ejercicio, y reforzar nuestros lazos sociales, porque estos vínculos nos ayudan a fomentar un sentido de normalidad, nos dan contención y nos permiten compartir lo que sentimos", concluye el doctor.