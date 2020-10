Cvirus.- IU lamenta que "el alcalde sólo garantiza plazas para el 53% de las personas que duermen en la calle"

Según ha señalado IU en una nota, "la realidad es que una vez más la delegada de Servicios Sociales ha vuelto a mentir en las cifras que ofrece a la ciudadanía, ya que la Red Cohabita ha constatado durante esta semana que son 153 y no 83 los seres humanos que actualmente no tienen un techo en el que cobijarse, y que se vuelve a demostrar la nula apuesta de este equipo de gobierno por las políticas sociales".

Estos detalles, que para IU son "muy significativos", demuestran que a "la derecha y al alcalde les cuesta muchísimo tomar decisiones que vayan dirigidas a atender las necesidades de la población que lo está pasando mal y que necesitan de su Consistorio para salir adelante".

"No hay modelo social, no hay una hoja de ruta y eso se ve reflejado en las continúas improvisaciones y ocurrencias del alcalde y de su equipo de gobierno, que en este caso están generando que 72 personas y en pleno estado de alarma no tengan un techo donde dormir al sólo haber habilitado 81 plazas entre Casa de Acogida y otros recursos", según ha indicado IU.

No obstante, desde el grupo entienden que "esta situación de falta de plazas para personas sin techo hubiera sido otra si, en estos casi 18 meses de mandato, el alcalde y su equipo de gobierno hubieran hecho sus tareas".

"Si desde junio de 2019 hubieran avanzado en los proyectos encauzados en el mandato anterior, como son el Centro de Emergencias Habitacional y la ampliación de la Casa de Acogida, ahora la ciudad no tendría esta situación y toda persona que se encontrara en la calle y quisiera resguardarse del frío y del coronavirus podría hacerlo sin ningún tipo de problema", han expuesto.

De igual forma, han manifestado que "si hubieran concluido en marzo de este año el plan estratégico, que recogía en su apartado cinco la búsqueda de espacios para personas sin hogar, el Ayuntamiento dispondría de una red y no tendría que estar buscando, en pleno estado de alarma, esa alternativa habitacional tan necesaria en estos momentos".

"DESCONOCIMIENTO"

Mientras, el grupo de IU ha insistido en "el desconocimiento absoluto" que la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), tiene de su área. "O no sabe lo que hace su Delegación o, lo que es más grave, lo sabe pero intenta engañar a la población con circunstancias que se alejan por completo de la realidad", han advertido.

"Es falso que desde Servicios Sociales se esté atendiendo y garantizando recursos a las personas que se encuentran en asentamientos como que exista un contrato con el colectivo que sí está trabajando con esos asentamientos y que, gracias a ellos, esas personas están siendo atendidas", han apuntado desde el grupo.

Por todo ello, desde la federación de izquierdas han reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que "ponga orden en esta delegación, porque los cordobeses no se pueden permitir que en una situación tan complicada como la que se vive el Ayuntamiento no sea capaz de atender y resolver sus problemas y necesidades, que son muchas desgraciadamente".