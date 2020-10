Cvirus.- Barceló recalca que el confinament perimetral de la Comunitat no afecta els vols internacionals

Barceló, en una entrevista a la cadena Ser arreplegada per Europa Press, ha explicat que per tant aquest tancament, el qual estarà vigent durant els pròxims set dies, "no afecta els vols internacionals". No obstant açò, ha recomanat que si es vol viatjar a l'exterior s'ha de comprovar que el país de destinació no haja adoptat mesures restrictives d'entrada respecte als viatgers espanyols.