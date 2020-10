Cultura.- Marta Barceló guanya el XV Premi de Teatre Palanca i Roca amb una obra sobre la vivència del càncer

D'aquesta manera, Barceló es fa amb un guardó dotat amb 6.000 euros per la Fundació Aigües de València i obri el palmarés de la 32 edició dels Ciutat d'Alzira. El nom de la resta de guardonats es coneixerà durant les pròximes setmanes, fins al moment de l'entrega de premis, el divendres 13 de novembre.

Entre la cinquantena d'originals presentats al premi, el jurat -integrat per Salvador Bataller, Carles Alberola, Iolanda Muñoz, Josep Palomero i Jordi Verdú- ha triat aquesta peça perquè és una lectura "que atrau i emociona sense caure en sentimentalismes ni moralitats".

A més, el relat ofereix "una bona reflexió sobre què significa estar malalt de càncer i què significa sobreviure", i aborda el tema amb tendresa i humor. L'obra serà publicada en la col·lecció 'Bromera Teatre' la pròxima primavera.

L'autora explica que no hauria pogut escriure l'obra "sense els testimoniatges que dones afectades per aquesta malaltia han compartit amb ella de manera generosa i altruista" i que li han permès entendre millor "quals són les emocions i pensaments per on es transita durant el procés".

Barceló espera que aquesta distinció recolze el muntatge del text, que està en procés d'assajos, i que així "tinga més facilitat per a accedir als teatres valencians".

Marta Barceló (Mallorca, 1973) és llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona i BTEC National Diploma in Performing Arts en l'escola The Circus Space. La seua trajectòria professional està molt lligada a la de la seua productora, Res de res & En Blanc, on ha treballat com a creadora, actriu, codirectora i dramaturga durant vint anys, amb espectacles de creació pròpia de teatre gestual i circ.

Paral·lelament, treballa en diferents productores de les Illes Balears en sèries de ficció d'IB3 com 'Pep' o 'Treufoc'. Les seues obres han sigut guardonades amb premis com el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, el Suspiria Fest o el Total Theatre Award. Actualment, és codirectora del C.I.N.W (Centre d'Investigació Escènica de Sineu).