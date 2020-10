Pere Valenciano recorrerà el nomenament d'Alfred Costa com a director d'À Punt

Valenciano ha sigut candidat en els dos processos d'elecció a la direcció general d'À Punt, el de l'actual responsable, Alfred Costa, i el de l'exdirectora Empar Marco, nomenament que ha acabat anul·lant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), precisament a instàncies de Pere Valenciano.

Segons ha explicat el promotor del recurs a Europa Press, després de l'elecció de Costa com a nou director d'À Punt, va presentar una petició d'informació al Consell Rector per a conéixer dades sobre les actes, els criteris utilitzats i la puntuació.

En el mes de juny va rebre una contestació que únicament s'accedia a entregar el curriculum vitae presentat per Costa i es denegava facilitar la resta de documentació sol·licitada.

Després d'emetre el TSJCV la sentència que anul·lava el nomenament d'Empar Marco -i que reconeixia l'"interés legítim i directe" de l'aspirant en l'assumpte encara que no demanara l'adjudicació de la plaça, "sinó la revisió del procés per a aconseguir la major netedat i transparència en el seu desenvolupament"- es va tornar a dirigir el Consell Rector per a insistir en la seua reclamació.

En aquesta ocasió, l'organisme ha accedit a entregar més documentació: actes anonimitzades amb les qualificacions totals i parcials i deliberacions; i l'acord sobre les regles de desenvolupament del procés.

Després de rebre aquesta resposta, aquesta mateixa setmana, l'exaspirant segueix pensant que és "insuficient" perquè "es van manipular les valoracions perquè, al final, arribaren dos persones concretes i guanyara el políticament pactat".

"PENALITZAT I DESCAVALCAT"

Així mateix, considera que en el procés va ser "penalitzat i descavalcat" per haver recorregut el concurs anterior i ha sigut insuficientment valorat en aspectes subjectius. En aquesta línia, defèn que el projecte que va presentar era "un equip de primeres espases del món de les productores" i amb destacada experiència en la televisió.

Per tot açò, ha decidit iniciar aquesta via de reclamació, en primer lloc amb un recurs de reposició davant el propi Consell Rector, i posteriorment, si és el cas, davant el jutjat de primera instància i el TSJ "encara reconeixent -ha recalcat- que Alfred Costa té un perfil molt millor que Marco com a professional i amb un curriculum que li avala". "De fet, crec que ho està fent molt millor i que va pel bon camí", ha postil·lat.