Les institucions homenatgen Miguel Hernández en el 110 aniversari del seu naixement

Administracions, institucions i familiars de Miguel Hernández han ret un homenatge aquest divendres a l'escriptor, amb motiu del 110 aniversari del seu naixement, i l'han recordat com el "poeta de la dignitat" i de l'"esperança", uns valors la importància dels quals han recalcat en un "moment tan dur" com el de la pandèmia del coronavirus.

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el president de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; l'alcalde de València, Joan Ribó; la nora del poeta, Lucía Izquierdo; la néta, María José Hernández; i l'ambaixador de la Unesco a Espanya, Andrés Perelló, juntament amb altres autoritats i representants del món de la cultura, han assistit a un homenatge en el claustre del Palau del Temple de València.

Uribes ha remarcat que "la vida i la poesia de Miguel Hernández és la confluència de dos mons". "Reuneix l'experiència tràgica i directa de la pobresa, de la mort i de la guerra, i la malaltia, la intolerància i la violència, amb la visió exaltada i quasi mística de la vida, de l'amor, de l'amistat, de la tendresa i de la compassió".

Així, ha reivindicat Miguel Hernández com "el poeta del poble, epígon de la generació del 27". "La seua poesia és el llegat íntim d'un ser intel·ligent, sensible i apassionat que va viure fins al límit de les seues possibilitats".

"Aquest testimoni de la seua dimensió humana, d'eixe immens cor obert a intel·lectuals i a illetrats, permeable per igual a la bellesa i al dolor, i obstinat fins a l'últim alé a compartir la seua emoció, empetiteix qualsevol altra consideració. És el poeta de la dignitat", ha remarcat.

Tant Uribes com el president Ximo Puig han coincidit a recordar, amb motiu dels "moments tan durs" que ha provocat la pandèmia, els últims versos escrits per l'oriolà, des de la presó d'Alacant el 28 de març de l'any 1942: 'Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida'.

"Dissipem tota ombra"

En aquest sentit, Puig ha formulat una petició: "Pensem en eixe raig de llum. Seguim a Miguel. I dissipem tota ombra". El president ha demanat escoltar la veu de Miguel Hernández i la "reivindicació de justícia social" del seu llegat poètic perquè, després de la pandèmia, "no hi haurà societat sense cohesió social" ni "projecte col·lectiu sense igualtat".

També ha recordat a Miguel Hernández per a afirmar que ni l'odi, ni el fanatisme té cabuda en la "casa comuna" de la societat. És "una bona notícia que l'extremisme vaja quedant en el lloc on sempre va haver d'estar: aïllat", perquè "res bo s'ha construït mai a la contra, amb el 'no' per damunt de tot. Davant el rancor, amor".

També ha intervingut en l'acte, a través d'un vídeo remès, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, que ha anunciat que l'Aeroport d'Alacant-Elx portarà el nom del poeta.

"Miguel Hernández és símbol de moltes coses, especialment de la memòria democràtica d'aquest país. Els qui el van deixar morir de tuberculosi en la seua cel·la no van poder matar la seua veu. Tampoc van poder matar el seu exemple de compromís de l'ètica, de l'home que componia versos sota una tempestat d'acer i mort", ha dit.

La nora del poeta: "Estem assistint a una barbàrie"

Per la seua banda, la nora del poeta, Lucía Izquierdo, ha denunciat que "estem assistint a una barbàrie". "Li estan llevant els versos a Miguel Hernández dels llocs més emblemàtics. Però, ja no contents amb això, també estan llevant les places a persones il·lustres, de comportament irreprotxable, les estàtues... On van a arribar?", ha afirmat.

"Nosaltres no som així, no tenim eixe rancor, eixe odi. Nosaltres estem per la cultura", ha afegit, abans de resoldre: "Molta poesia per a tot aquest desgreuge i, sobretot, moltíssima democràcia".

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha subratllat que el poeta és "símbol de tolerància, amor, esperança i pau". Ha ressaltat el seu exemple de tolerància per a remarcar que, "en moments tan difícils, els seus versos sonen més que mai", doncs són "prova indestructible de l'amor al seu fill, la seua terra, la llibertat i la democràcia".

Durant l'acte, la néta de Miguel Hernández, María José Hernández, ha recitat 'Ropas con su olor'. Toni Gaspar, Joan Ribó i Andrés Perelló han llegit fragments de 'Vientos del pueblo'. Ximo Puig i Uribes han pronunciat els versos de 'Para la libertad'.

Els actors Juanjo Artero i Rosángeles Valls han recitat 'Elegía a Ramón Sijé' i 'Canción última', respectivament. Ha tancat l'acte la música del quartet de corda de l'Orquestra Simfònica de la Banda Primitiva de Llíria.