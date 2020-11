Los socios de investidura y Ciudadanos, los dos 'grupos burbuja' de Sánchez para aprobar los Presupuestos

En plena segunda oleada, los ciudadanos han sido conminados a crear "grupos burbuja" e intentar no socializar más que con grupos de convivencia estable para evitar contagios por Covid. En el plano político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha creado no uno, sino, dos burbujas políticas que, si no hay ningún imprevisto, le llevarán a aprobar los Presupuestos para 2021, previsiblemente una vez empezado el mes de enero. En una de ellas flota su socio de coalición, Unidas Podemos, y los grupos que apoyaron su investidura, PNV, Bildu o la siempre volátil ERC. En el otro, convive junto a los diputados de Ciudadanos. Son solo 10 pero están dispuestos a aguantar hasta el final para firmar ellos también las cuentas del año que viene.

Todos han mostrado su disposición a negociar los Presupuestos, de manera que no serán ellos quienes presenten enmiendas a la totalidad, que si son aprobadas por el Congreso tumbarían el proyecto de ley, como ocurrió en 2019. Se espera que sí lo hagan el PP y Vox, que por sí mismos no suman lo suficiente como para echar para atrás los Presupuestos. Aún así, en el Gobierno mantienen la cautela y se resisten a sumar más de 200 votos. Sí se da por descontado un apoyo "holgado" a los Presupuestos, pero con el interrogante de ERC, de quien en ni en el PSOE ni en Unidas Podemos confían en que finalmente vote a favor. En ese caso, Sánchez trata de asegurarse el apoyo de Ciudadanos, muy a pesar de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Confianza y muletas de ERC o Bildu

El grupo estable de convivencia entre el Gobierno y sus socios de investidura viene labrándose desde este verano. Es entonces cuando empieza a formarse una "atmósfera de confianza" entre el Gobierno y partidos que apoyaron la investidura o al menos no votaron en contra. Se trata de PNV, ERC, Bildu, Compromís o el Más País de Íñigo Errejón. El promotor es Iglesias, que reacciona de esta forma, intentado ganarse de nuevo su confianza, a la tentación que empezó a percibir en primavera en Sánchez de optar por Ciudadanos para sacar adelante las Cuentas y, quién sabe, como socio de gobierno dentro de unos años.

Sin embargo, fuentes de Unidas Podemos aseguran que no solo es Iglesias. En todo momento, la interlocución del Gobierno con estos partidos no ha dejado de estar en manos de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Como ya ocurrió en la investidura, es a Calvo a quienes ERC o Bildu llamaban a medida que en la pasada primavera la aprobación de las prórrogas del estado de alarma se hicieron cada vez más cuesta arriba. Ellos se abstendrían, pero si al Gobierno le faltaba algún voto para que saliera adelante, podía contar con ellos.

Algo parecido se vio esta semana un día antes de que el Congreso aprobara la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma. Prácticamente -el PNV, otro de las formaciones en las que confía el Gobierno no lo hizo- todos los grupos exigían a Sánchez que rindiera cuentas mientras dure y ERC y luego Bildu pusieron en bandeja al PSOE una propuesta a la que enseguida se adhirió. En lugar de cada 15 días como exigía el PP o cada mes como reclamaron Ciudadanos o Compromís, los republicanos catalanes plantearon que fuera cada dos meses, una propuesta a la que rápidamente se adhirieron los socialistas, dando por concluida la negociación.

Los socios de la investidura aportarían a Sánchez 27 diputados más a los que sumar a los 155 que reúnen el PSOE y Unidas Podemos. Suficientes para sacar los Presupuestos. Pero fuentes del Gobierno no solo ven ganancias de esta 'burbuja' en el lado de La Moncloa. Según apuntan, Bildu lo "necesita" para ser visto como una alternativa creíble al PNV en Euskadi. ERC, por su parte, quiere desprenderse de una imagen pasada del 'no' a todo. Además, la alternativa al Gobierno de Sánchez, uno formado por PP y Vox, también les aferra al presidente.

Desde la vicepresidencia de Iglesias subrayan también que a la relajación de las tensiones de ERC con el Gobierno también contribuyen las visitas de Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel. A pesar de ello, nadie está seguro de lo que al final terminará votando ERC en los Presupuestos.

El compromiso para regular los precios de lo alquileres ha "ayudado" mucho a que esta formación terminen dando el sí, pero el Gobierno asume que todo termina dependiendo de que la cercanía al Ejecutivo de Madrid no se convierta en una desventaja para ERC en Cataluña. Según las fuentes, al apoyo de los de Gabriel Rufián a los Presupuestos solo le falta que "no les estalle ninguna portada en Cataluña" mientras tanto.

Cs llegará hasta el final

Iglesias querría intensificar aún más las relaciones del Gobierno con PNV, ERC o Bildu, hasta hacerles partícipes de los planes del Ejecutivo antes de que lleguen al Congreso. Sin embargo, los planes del presidente no pasan por dar exclusividad a estos partidos y convive también contra burbuja en la que está Ciudadanos, otro partido que espera que dé su apoyo a las Cuentas, a pesar de lo que le gustaría a Unidas Podemos. Cs llegará hasta el final

La formación de Inés Arrimadas anunció esta semana que permitirá la tramitación de los Presupuestos, es decir, que votará en contra de que una enmienda a la totalidad los tumbe, y está dispuesta a llegar hasta el final para ser también socio presupuestario.

Para ello, los naranjas están conjurados a aguantar las "zancadillas" que ya les están poniendo los otros socios de Sánchez, empezando por Unidas Podemos, para evitar que tengan algún protagonismo en los Presupuestos.

De momento no lo han conseguido, y el Gobierno permitió hace unos días que se marcaran el éxito de retirar de las cuentas para el año que viene la subida del diésel. Además, hay orden en el PSOE de no atacar a Ciudadanos, que no ha dejado de ser objeto de los ataques de Unidas Podemos o de ERC.

Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a PODEMOS de las cuentas (😂). Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de VOX. pic.twitter.com/YuRESO5aXN — Pablo Echenique (@pnique) October 28, 2020

A pesar de todo, Ciudadanos asegura tener el compromiso de Sánchez de que, una vez que pase todo el "ruido" de la negociación que empieza ahora en el Congreso, los Presupuestos resultantes para 2021 serán "totalmente homologables" a lo que la UE espera de ellos.