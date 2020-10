Clavijo (CC): "Los que van a incumplir el Estatuto y el REF en los PGE tienen nombre, apellido y siglas de partido"

"Son esas personas y esas siglas las que van a lastrar nuestra recuperación económica y serán las responsables del paro y la pobreza que vamos a vivir", ha asegurado Fernando Clavijo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, y la diputada Rosa Dávila.

Desde CC-PNC han advertido de que el Proyecto de los PGE "rompe la unidad política y social que permitió sacar adelante el REF y el Estatuto" y han hecho un llamamiento a los representantes en Cortes, senadores y diputados a que "demuestren su compromiso con Canarias mostrando su rechazo a unas cuentas que dan la espalda a las islas en el peor momento".

Para los nacionalistas, "no hay excusa que justifique ni que unos presupuestos expansivos como éstos no cumplan con las islas y, tampoco, para explicar el silencio cómplice del Gobierno de Canarias".

Así, insisten en que el incumplimiento del fuero canario "tiene nombre, apellidos y siglas políticas, que serán los responsables de que los canarios y canarias no tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos del país".

Los nacionalistas se reafirmaron en la primera valoración realizada al Proyecto de Ley de PGE y señalaron que son "unas cuentas que le dan la espalda a las islas y lo hacen cuando tenemos las peores perspectivas económicas y cuando las cifras de desempleo son dramáticas".

Así, según señaló Barragán, "nos preocupa enormemente la pérdida de inversión media que nos aleja, aún más, de la media estatal en un presupuesto expansivo, el más elevado de toda la historia de la democracia, por lo que entendemos que no hay excusas para el trato que se le da a Canarias".

En este sentido, añadió que la inversión del Estado en los PGE en materia de inversión a través de transferencias han pasado de 1.300 millones de euros en 2018 a 835 millones de euros en este anteproyecto; una diferencia de casi 470 millones de euros.

Para el secretario general de los nacionalistas canarios "es inexcusable el silencio del Gobierno de Canarias" y apuntó que trasladar la solución a este presupuesto al período de enmiendas es "reconocer que no se ha hecho su trabajo en la fase de negociación".

Al mismo tiempo, calificó de "lamentable" que un presidente canario "permita o le reste importancia al incumplimiento del fuero canario" y que lo haga "yendo en contra de lo recogido en su propio Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias".

"Este es el primer Presupuesto del Estado que presumiblemente será aprobado con el nuevo Estatuto en vigor y lo que nos encontramos es un desprecio absoluto a los derechos canarios. La sensación que transmiten es que o no hicieron su tarea o la hicieron y los ignoraron y ahora quieren confundir a la ciudanía para no asumir su responsabilidad. Pero los números son los números y no engañan", agregó.

INCUMPLIMIENTO DEL FUERO CANARIO.

El senador autonómico Fernando Clavijo añadió que el incumplimiento del fuero canario "tiene nombre, apellidos y siglas políticas" y aseveró que permitir que este proyecto de presupuesto se concrete en Ley "es alejar aún más a Canarias de su legítima aspiración de tener las mismas oportunidades que otros territorios".

Así, aseguró que este PGE "es decirle a los canarios que no son iguales al resto de los españoles, así de claro y así de duro". Para Clavijo, "la desidia y la dejadez de quien no hizo su trabajo con antelación la vamos a pagar todos los canarios, los de ahora y los de mañana, porque permitir que se pisotee nuestro fuero es decirle a nuestros hijos que solo por nacer aquí van a tener muchas menos oportunidades que el resto de ciudadanos".

El senador recordó que Coalición Canaria asume el mandato unánime del Parlamento de Canarias que acordó que los representantes canarios de todos los partidos en Cortes defenderían el fuero canario: "Asumimos también lo recogido, en ese mismo sentido, en el Pacto y Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias y que marcaba el PGE del 2018 como punto de partida; para nosotros, ese mandato sigue vivo aunque para otros parece que carece de valor", agregó.

Por su parte, la diputada nacionalista Rosa Dávila hizo un recorrido por los "incumplimientos" de este presupuesto con el REF y el Estatuto -con la ausencia de partidas como la de la lucha contra la pobreza, el plan de infraestructuras educativas, hidráulicas o turísticas- o de, por ejemplo, la sentencia de Carreteras y recordó que este proyecto de PGE "sí cumple con otros estatutos y, sin embargo, se permite que se pisotee el canario sin que ningún representante de este Gobierno eleve la voz".

Asimismo, apuntó que "porfiar el maquillaje" de este PGE al período de enmiendas pero, recordó, "no se puede pretender lograr ahora compensar la falta de negociación previa y no hay suma de enmiendas, por mucho que se trate de un presupuesto expansivo, que compense la pérdida de recursos para Canarias que recoge este proyecto de presupuestos".

"Es muy triste comprobar cómo años de lucha por un nuevo Estatuto y un nuevo REF se pisotean por la desidia y el desinterés de quien ahora tiene la responsabilidad de gobernar Canarias", agregó.

Los nacionalistas decidirán mañana, en la reunión de su Consejo Político Nacional, si se presenta una enmienda a la totalidad a este proyecto de PGE.