Una exposición resume en 37 fotografías los cuatro años de Presidencia de Adán Martín

En el acto intervinieron la mujer de Adán Martín, Pilar Parejo, y el autor. Asistieron, asimismo, la vicepresidenta segunda y secretaria segunda del Parlamento, Rosa Dávila y Luz Reverón, el senador de CC por la Comunidad Autónoma y ex presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, representantes de los grupos parlamentarios, distintas autoridades y familiares de Martín.

"Hagamos que no caiga en el olvido la memoria de quienes han ostentado las máximas responsabilidades en las altas instituciones de Canarias. Un pueblo que no valora lo que han hecho otros antes es un pueblo pobre que no sabe valorarse a sí mismo", dijo Gustavo Matos. El presidente agradeció el "generoso gesto" de la familia por la iniciativa presentada en la Cámara y aprobada de forma unánime para la creación de un archivo documental de los expresidentes de Canarias y su digitalización.

Al respecto, Pilar Parejo expresó su deseo de que iniciativas como esa proposición no de ley o esta exposición "contribuyan a mantener viva la memoria de Adán y, en estos tiempos convulsos, dignifiquen la vida pública". Parejo agradeció la sensibilidad y oportunidad del Parlamento por "poner en marcha esta muestra de nuestro querido Carlos, que acompañó a Adán en los años más intensos y complicados de su trayectoria política".

EL TIEMPO, LO MÁS VALIOSO

Gustavo Matos recordó que ya han comenzado los actos conmemorativos de los 40 años de parlamentarismo en Canarias. "Esta exposición resume muy bien lo que queremos hacer: poner en valor cuatro décadas de compromiso de los hombre y mujeres que nos han traído hasta aquí, de esas tantas personas que durante años dedicaron lo mejor de sí mismos a Canarias".

Por eso consideró "muy importante ese gesto del Parlamento" de aprobar la proposición no de ley de creación de un archivo documental, "porque abre un camino por delante para que la memoria de quienes han ostentado las máximas responsabilidades en las altas instituciones de Canarias no caiga en el olvido".

El presidente habló, en su intervención, de la rapidez con que transcurre la vida. "El tiempo es lo más valioso que tenemos y la decisión diaria más importante que afrontamos es qué hacer con ese tiempo. Si el objetivo final de la política ha de ser hacer más felices a los demás, en Adán tenemos un ejemplo en el que nos debemos mirar: dedicó su tiempo, hasta el último minuto, a los demás, a hacernos la vida más feliz".

También valoró la capacidad de Martín de "adelantarse, predecir, y ahí tenemos uno de sus legados más importantes". Sostuvo que hoy "se echan en falta perfiles como el suyo, de estadistas, con esa capacidad de levantar la cabeza, parar el balón y ver el terreno de juego completo". Consideró especialmente complicado tener esa visión "en un territorio insular como Canarias, pero él supo ver el tablero completo y tener el archipiélago en la cabeza".

CARLOS GONZÁLEZ

La exposición 'Adán Martín. In Memoriam' la integran 37 imágenes a color y en blanco y negro en las que se hace un recorrido por esos cuatro años de Adán Martín al frente del Ejecutivo canario y su etapa de parlamentario. Esta exposición forma parte del programa de actividades con el que se conmemoran, en esta X Legislatura, 40 años de parlamentarismo en Canarias.

Carlos González es responsable de Fotografía de la Presidencia del Gobierno de Canarias desde 1993, tras su paso por 'Diario de Avisos' y como colaborador de 'El País'. En 1986 comienza a publicar sus fotos en la prensa canaria y fue ganador, en 1992, del Premio a la Mejor Foto de Prensa del Año.

González realizó la cobertura fotográfica de la agenda pública de Adán Martín durante el periodo en que presidió el Gobierno de Canarias, incluyendo su actividad parlamentaria. El archivo fotográfico de Carlos González, tanto de Adán Martín como del resto de presidentes de Canarias, forma parte ya de la historia gráfica de nuestra autonomía.

"Tuve el honor de compartir algunos de esos años en la Presidencia del Gobierno y ser testigo de la valía no solo profesional, sino personal de este hombre imprescindible. Y tuve también el privilegio de reflejar ese trabajo a través de mi propio trabajo de fotoperiodista. Por eso, creo que esta exposición habla por sí sola de lo que Adán fue y de lo que Adán hizo. Mis palabras sobran", dice Carlos González sobre Martín Menis.

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, y sábados solo por la mañana.

ADÁN MARTÍN MENIS

Adán Martín Menis fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2007. En los cuatro años anteriores fue vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda y Comercio del Ejecutivo canario, estando al frente de la planificación interdepartamental y de la acción exterior del Gobierno, especialmente en lo referido al desarrollo del régimen especial de Canarias en la UE.

Fue también, durante doce años (?1987-1999?), presidente del Cabildo de Tenerife y ejerció como primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los dos primeros mandatos democráticos.

Se formó en Barcelona como ingeniero industrial y se diplomó en Dirección de Empresas por ESAE y en el Instituto Balear de Dirección Empresarial. Amplió su experiencia profesional en Inglaterra, durante dos años, en diferentes departamentos de la empresa Chrysler.

Fue diputado nacional de CC por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, entre 1993 y 1996, y entre 1995 y 1999 formó parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Diputado del Parlamento de Canarias en la quinta y sexta legislatura (?1999-2007?), el 10 de octubre de 2010 fallecía en Barcelona tras luchar durante once años contra el cáncer.