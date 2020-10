Cvirus.- CSIF demana més protecció als treballadors de SES-SAMU amb major espai en bases i ventilació

Sobre aquest tema, la central sindical ha remès fins a tres escrits en els últims dies a Conselleria de Sanitat per a urgir-li a aplicar mesures "immediates que disminuïsquen el risc i milloren la prestació dels treballadors dels servicis d'emergències sanitàries".

Per exemple, el sindicat recorda que des de juny està sol·licitant informació sobre la neteja i desinfecció de filtres i aparells d'aire condicionat de les bases, "sense que fins a hui l'haja rebut".

A més, ha recalcat que en la majoria dels casos els treballadors "desconeixen si els pacients traslladats són positius per covid-19, la qual cosa suposa un risc tant per als propis empleats com per a pacients traslladats posteriorment, amb el que resulta molt més complicat el control de la pandèmia".

La central sindical ha recalcat igualment que "en la immensa majoria de les bases l'espai és insuficient per a garantir les mínimes mesures de seguretat davant la covid-19, ja que s'arriba fins i tot a compartir l'habitació de descans nocturn".

De la mateixa manera, ha demanat un "estudi de viabilitat" per a instal·lar en les bases regeneradors d'aire, i recorda que la normativa de seguretat laboral estableix que "l'exposició a condicions ambientals dels llocs de treball no haurà de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors".

Per açò, ha lamentat que en la conjuntura actual de pandèmia, amb els treballadors "extenuats", Conselleria haja decidit eliminar, a partir del pròxim 1 de novembre, el menjador de guàrdia per a SAMU. "No és el moment ni de realitzar retallades ni de menyscabar les condicions laborals d'un col·lectiu que ha d'estar en primera línia assistencial", ha subratllat.