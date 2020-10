Susanna Griso reprende a una okupa en 'Espejo público': "¿Quieres una casa de protección oficial con piscina y huerto?

Susanna Griso se ha mostrado visiblemente molesta con Samara, quien ha okupado, junto a su hija, la casa de Ana. Ambas han intervenido este viernes en Espejo público para defender sus respectivas posiciones, y la presentadora se ha inclinado hacia el lado de la propietaria de la vivienda.

Según ha contado Samara por teléfono, esta se encontraba en un centro de protección para mujeres maltratadas, pero, cuando se le acabó el plazo de estancia, se vio en la calle con su pequeña, por lo que decidió okupar la casa de Ana, que ha sido entrevistada a través de una videollamada.

El Ayuntamiento ha puesto a su disposición la estancia en una casa de acogida en Ponferrada. Sin embargo, la okupa considera que es un problema "vivir con 1.000 personas más", por lo que exige un piso para ella y su pequeña.

La conductora del espacio de Atresmedia no comprendía por qué Samira se negaba a abandonar la casa de Ana si ya disponía de una solución. "Te están ayudando", le ha dicho a la entrevistada, que, entonces, ha respondido: "Quiero una casa de protección oficial".

La respuesta de Samira ha enfadado a Griso, que no ha ocultado su indignación en el plató. "¿Quieres una casa de protección con cuántos metros, y con piscina y huerto también?", le ha dicho, ya que "las cosas no funcionan así". Por su parte, otros colaboradores han tachado las exigencias de la mujer de "chantaje".

En el programa, Ana se ha quejado de que la Samara no quiera marcharse de su vivienda, pues ella consiguió pagarla exiliándose a Suiza: "Me vine para Suiza, no he podido disfrutar de mis padres y he trabajado toda mi vida para hacerme una casa. No es justo que vengan personas que no quieran trabajar a aprovecharse de los beneficios de los demás".