Carmena, sobre que Almeida sea alcalde y portavoz del PP: "No encaja, no va bien"

La exalcaldesa de MadridManuela Carmena cree que "no encaja, no va bien" que José Luis Martínez-Almeida sea alcalde y portavoz del PP, como ha opinado en una entrevista en 'Telemadrid', donde ha presentado su libro 'Cuentos para soñar un mundo mejor'.

"No puede haber una coincidencia entre el partido político y la responsabilidad de un cargo institucional", ha sostenido quien fuera regidora de Madrid, porque "el papel de los partidos no es gobernar, son órganos de mediación de la sociedad". "Si el alcalde además representa al PP no encaja, eso no va bien", ha opinado.

También ha confesado que le dio "pena" escuchar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una de sus primeras intervenciones en el cargo decir que se comprometía a "hacer oposición al Gobierno central". "Nadie desde las instituciones debe hacer oposición, hay que gestionar", ha sentenciado.

"Las instituciones no están gobernadas por partidos sino por personas elegidos por comicios y tienen que gestionar para todos", ha remarcado Carmena.