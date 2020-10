La UMA liderará un proyecto europeo 'EnBiC2-Lab' para la gestión inteligente de la biodiversidad

'EnBiC2-Lab' contará con más de once millones de euros procedentes de fondos FEDER para el estudio inteligente de la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas. Un proyecto que se ejecutará hasta finales de 2023 y que estará coordinado por el vicerrector adjunto de Transferencia, el catedrático de la ETSI de Informática José Francisco Aldana.

El objetivo de este proyecto es poner en valor la investigación que dentro de la línea LifeWatch ERIC se hace desde la UMA, ofreciendo sus resultados en forma de laboratorios virtuales que permitan compartirlos con otros grupos de I+D+i de toda Europa, ha explicado la Universidad a través de un comunicado.

El resultado será la digitalización y automatización de las técnicas utilizadas por los grupos científicos, lo que supondrá un impulso a su transformación digital, así como la difusión y puesta a disposición de la comunidad científica de sus resultados de investigación.

Los grupos de investigación de la UMA presentes en 'EnBiC2-Lab' son: Arquitectura y Algoritmos Paralelos; Biodiversidad, Conservación y Recursos Vegetales; Biogeografía, Diversidad y Conservación; European Topic Center (ETC-UMA); Geografía Física y Territorio (Igsuma); Grupo de Hidrogeología (Ghuma-Cehuma) e Ingeniería del Software (Gisum).

SOPORTE TIC

Por otro lado, la Universidad de Málaga será la encargada de dar soporte a la parte TIC de toda la infraestructura europea de investigación que se creará a partir de la convocatoria LifeWatch ERIC, aportando servicios de HPC (High Performance Computing) a través del supercomputador de la Universidad de Málaga 'Picasso' y de Big Data Analytics AsS (As a Service), mediante el desarrollo de herramientas y servicios en la nueve dentro del laboratorio de Big Data Analytics del Instituto de Tecnologías e Ingeniería del Software (IT IS).

"Esta infraestructura se distribuirá en distintos lugares de Andalucía y en cada uno de ellos se desarrollará un proyecto completo para su instalación. La UMA permitirá dar soporte TIC a toda la investigación que se vaya generando de forma permanente", ha añadido Aldana.

La participación de la Universidad de Málaga en el programa LifeWatch ERIC se ha coordinado a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.

LifeWatch ERIC es la infraestructura virtual europea de e-Ciencia para el estudio de la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas que avanza en el conocimiento de temáticas relacionadas con el cambio climático, la desertificación o la escasez de agua y recursos naturales, entre otros grandes desafíos de carácter global.

Para ello, se desarrollarán una serie de entornos virtuales de investigación que permitirán crear modelos para prever los futuros escenarios de cambio global que se están dando en los sistemas biológicos.

Con sede central en Sevilla, cuenta con la participación de Bélgica, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Portugal, y Eslovenia como miembros de pleno derecho, siendo también candidatos y observadores que ya han mostrado su interés: Rumanía, Chipre, Ucrania, Israel, Eslovaquia, Suecia y Noruega, entre otros. Asimismo, tiene una amplia presencia y repercusión en el ámbito EU-Latinoamérica y Caribe, así como en EU-AFRICA en actividades de Green Deal también.

"LifeWatch ERIC contribuye a vertebrar la comunidad científica, tecnológica y de innovación relacionada con el estudio de la biodiversidad y su relación con las variables ambientales. De hecho, será una herramienta estructural para el Área de Investigación Europea, que también da soporte a la toma de decisiones políticas basadas en abordar los desafíos sociales que demandan conocimiento científico en un contexto de cambio climático global, incluyendo actividades de Ciencia Ciudadana", ha explicado el chief technology officer de LifeWatch ERIC, Juan Miguel González-Aranda.

Según el experto, esta misión se consigue proveyendo acceso a multitud de conjuntos de datos, servicios, herramientas e instrumental (hardware, software) distribuidos, que faciliten la construcción y operación de Entornos Virtuales de Investigación haciendo uso del estado del arte de las TIC (Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, etc.) cuyo compromiso y el de todo su equipo con la UMA y Málaga, quedan constatados mediante esta y otras iniciativas inminentes.