Beamonte (PP) pide a Lambán que negocie "un nuevo modelo" sanitario, educativo y económico

Beamonte ha apostado por un nuevo modelo sanitario, donde haya una mayor coordinación entre la atención primaria, la hospitalaria y la sociosanitaria que garantice un sistema más fuerte, con mayor capacidad para salvaguardar la salud de los aragoneses y mejores condiciones para los profesionales.

Otro de los ejes es el educativo, con un nuevo modelo estable y fuerte que procure la máxima calidad y la flexibilidad pedagógica que exigen los nuevos tiempos, que dé seguridad a las familias y certeza a los profesionales.

Le ha pedido que facilite el empleo flexibilizando el mercado laboral y que liberalice sectores económicos. Beamonte ha planteado un nuevo modelo de apoyo social para "tejer una red de oportunidades"; pactar incentivos para el empleo; invertir en medio ambiente y conectividad; que la economía crezca de forma diversificada; apoyar a los autónomos con el aplazamiento de cuotas y la rebaja del tramo autonómico del IRPF.

"No nos haga elegir entre economía y salud, entre seguridad y libertad", ha reclamado Beamonte a Lambán. "Estoy dispuesto a sentarme con usted" al día siguiente de la aprobación de las propuestas de resolución emanadas del Debate, ha sugerido Beamonte, quien ha añadido que "estamos en el mismo bando, el del futuro de los aragoneses".

Para el líder del PP, Lambán "no hace más que pedir apoyo, lealtad, responsabilidad, y dinero al Gobierno central y la UE, pero no da nada", tildando de "inconcebible" la "racanería" del Ejecutivo regional con los Ayuntamientos. Sobre la flexibilización del déficit de las Administraciones, ha dicho que "no es una barra libre" y que el Gobierno central exige que se controle la deuda regional.

CAÍDA ESTREPITOSA

"Aragón se desmorona y usted se niega a verlo", ha espetado Beamonte a Lambán, cuyo Gobierno "está fallando estrepitosamente", de manera que la región está "en situación critíca", con más de 76.000 personas en paro y más de 12.000 trabajadores en ERTE, así como 1.302 autonómos menos desde diciembre pasado, quienes "no pueden huir del cierre de sus negocios, de sus deudas, de su enfermedad", por lo que ha exigido a Lambán "respuestas serias, concretas y ciertas".

Tras manifestar su "decepción" por el discurso de Lambán, el presidente regional del PP le ha dicho que está "sobrepasado" por la crisis y que sus recetas "Nos han llevado a ser los primeros en afrontar la segunda ola de la pandemia".

"Muchos negocios que bajaron la persiana tendrá difícil volver a abrir, muchos llevan siete meses reclamando un auxilio que no ha llegado", ha continuado Beamonte, quien ha rechazado los "discursos vacíos" de Lambán, insistiendo en que "estos negocios no pueden esperar ni un día más".

A todo esto se suma "el caos legislativo", que ha obligado a "poner parches de dudosa legalidad", ha manifestado Beamonte, quien ha afirmado que la "nefasta gestión" ha situado a Aragón en "una posición de debilidad" y, además, su "incapacidad" al gestionar "agrava las consecuencias negativas de la pandemia".

CUATRIPARTITO

A juicio del presidente del PP regional, "mucho de lo que estamos sufriendo" proviene del Pacto de Gobierno, que "no se rigió por la gobernanza, sino por el interés", al crearse "un grupo acomodaticio con formaciones que aspiraban, únicamente, a sentarse en el poder y utilizar el Pignatelli como eje vertebrador de sus partidos", de forma que "cada uno iba a lo suyo, a colocar a los suyos".

Sin embargo, "cuando las cosas se han puesto muy feas su socios de Gobierno se esconden y no aportan nada a los aragoneses", llamando la atención sobre "la parálisis absoluta" de los Departamentos de PAR y CHA.

El PP ha advertido hace tiempo del "gran fracaso" que era la gestión sanitaria, ha dicho Beamonte, mencionando los déficits en Atención Primaria, la falta de profesionales y el atasco de infraestructuras, lo que ha enmarcado en "el fracaso de la gestión" del Gobierno de la legislatura pasada, de manera que "si estábamos arruinados antes de marzo poco margen de maniobra se podía tener para hacer frente a la pandemia".

ESTRATEGIA

Sobre la Estrategia de Recuperación Social y Económica, ha considerado que "lo primero que buscaron fue la foto", otra más tras la firma del acuerdo, lo que al PP no le importó porque "el futuro de Aragón estaba por encima de todo". Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el Ejecutivo utiliza el documento como "excusa para tapar su incapacidad de gestión".

"No han cumplido", ha reprochado Beamonte a Lambán, quejándose de que no se ha actualizado la Estrategia, añadiendo que "fuimos demasiado optimistas pensando que la amenaza sanitaria había pasado y estamos otra vez en el punto inicial, pero con un daño irreparable en muchos sectores", a lo que el Ejecutivo "no ha sabido reaccionar" y sigue "desbordado", de manera que el documento "se ha quedado en literatura".

Ha recordado que el plan de refuerzo de Primaria no se ha implementado, tampoco el de contingencia sanitaria, ni el refuerzo de ambulancias, y además los nuevos hospitales de Teruel siguen sin construirse. Las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital están "atascadas", no se invierte en ciencia, las becas COVID siguen sin salir, ni se ha dado apoyo a pymes y emprendedores, ha agregado.

"Nada para el comercio minorista, ni para el sector cultural, nada para la hostelería", se ha quejado, exigiéndole que deje de "criminalizar" al sector hostelero.