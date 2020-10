Cs dice que Marta Martín borró en "motu proprio" el tuit en el que lamentó haber tenido que apoyar el estado de alarma

La dirección de Ciudadanos aseguró este viernes que la diputada Marta Martín borró "motu proprio" el mensaje en el que lamentaba haber tenido que apoyar los términos del estado de alarma por respeto a la disciplina de voto pese a no compartirlos.

Según explicó en rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, después de leer su propio mensaje, la diputada pensó que "podía ser malinterpretado", y por ello "procedió a borrarlo motu proprio".

Tuit en el que la diputada de Cs, Marta Martín, lamentaba haber tenido que apoyar el estado de alarma. Twitter

"Día muy duro. He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. Creo que el Estado de Derecho y el control parlamentario son irrenunciables aún en circunstancias dantescas. He respetado la disciplina de voto. Confío en que no acertemos y en que no vuelva a pasar", aseveraba la diputada en su perfil de Twitter, minutos antes de proceder a borrar el mensaje.

En su opinión, la diputada "se ha explicado de forma muy clara, muy razonable y muy lógica" sobre "lo difícil que es negociar con este Gobierno" y la conclusión de que al final es Ciudadanos quien "tiene que tomar decisiones difíciles", que se toman "con la cabeza y no con las tripas" para estar "a la altura de las circunstancias".