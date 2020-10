El cas de la 'viuda negra de Patraix', en mans del jurat

La vista per aquest crim va arrancar en l'Audiència de València fa dos setmanes i aquest matí s'ha convocat a les parts -acusacions i defenses- a les 11.30 hores per a elaborar l'objecte del veredicte. Açò és un qüestionari sobre el qual els nou membres del jurat -cinc dones i quatre homes- hauran de deliberar per a aconseguir una conclusió final sobre els fets.

El qüestionari ja ha arribat a les mans del jurat i, després de rebre unes indicacions tècniques del magistrat president del tribunal, comença a deliberar a porta tancada i de forma secreta, tal com contempla la llei.

El jurat, que no disposa de termini fix per a emetre veredicte, podrà descansar en un hotel sota custòdia policial si així ho requereix. Quan dispose d'un veredicte, ho comunicarà, el magistrat revisarà que no hi haja cap error i es convocarà de nou a les parts del procediment.

En eixa nova vista, el portaveu del jurat popular llegirà el veredicte davant els acusats en una sessió pública. Després d'açò, les parts concretaran novament les seues peticions de condemna i/o absolució. Per a arribar a la culpabilitat es necessiten almenys set vots a favor, mentre que per a aconseguir la no culpabilitat aquests vots es redueixen a cinc.

La Fiscalia requereix 22 anys de presó per a Maje per un delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu, i altres 18 para Salva, mentre que l'acusació particular, que representa a la víctima, reclama 25 anys per a ella i 16 per a ell -ha rebaixat quatre anys, segons el que sol·licitava inicialment-.

La defensa de Maje ha demanat l'absolució mentre que la de Salva ha sol·licitat que es tinga en compte els atenuants de reparació del dany i confessió i reclama set anys i mig de presó per la mort. Després del veredicte del jurat, serà el magistrat president el qui, en sentència, concrete les penes per als acusats.

En l'última paraula oferida als acusats durant el juí, Maje va aprofitar per a tornar a demanar perdó a la família del seu espòs, qui va rebre sis punyalades en el seu garatge del barri de Patraix el 16 d'agost de l'any 2017, per no acudir "per egoisme i covardia" a la Policia quan Salva, el seu aleshores amant, li va explicar el que havia fet. "Vull mostrar el meu penediment, no m'ho podré perdonar, vaig ser covard i egoista, solament vaig pensar en mi i en les conseqüències que podria tindre", va assenyalar.

Per la seua banda, Salva, autor confés del crim, va insistir que confirmava "tot" el que havia dit durant la vista -va declarar que ella li va demanar que matara el seu marit i que no fallara- i va expressar el seu "profund penediment".

La Fiscalia ha sostingut al llarg del juí que va ser un crim "planificat per ella i executat per ell", amb el que en el moment de les conclusions va demanar al jurat justícia: "Que li donen el seu" a María Jesús i Salvador, els va etzibar.