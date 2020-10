Uribes avanza ayudas de 80 millones a artistas de espectáculos públicos, técnicos y del sector taurino

Así lo ha aseverado el titular de Cultura del Gobierno español en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press. Rodríguez Uribes ha adelantado que al Consejo de Ministros del próximo martes llevará, junto a la ministra de Trabajo, "ayudas específicas para artistas de espectáculos públicos y técnicos y también para los trabajadores del sector taurino".

"Se trata de tres colectivos importantes y hablamos de unos 80 millones de euros por ayudas por desempleo para ayudarles a transitar estos meses en los que objetivamente no pueden realizar su trabajo", ha apuntado.

El ministro ha subrayado que esta es "una demanda histórica" vinculada al Estatuto del Artista. Y ha hecho notar: "Nunca han tenido subsidio de desempleo los artistas en este país y creo que eso debe consolidarse en ese estatuto que debemos hacer durante los próximos meses, y ahora se ha hecho excepcionalmente, aunque es muy difícil desde el punto de vista técnico, ya que la intermitencia del trabajo en el ámbito de la cultura dificulta construir un derecho por desempleo".

"Estamos haciendo -ha continuado- todo lo posible desde el conjunto el Gobierno y desde el Ministerio para cubrir esas necesidades, aunque a veces es muy difícil llegar a todo y el daño que están sufriendo es muy grande".

"LA CULTURA ES SEGURA"

Rodríguez Uribes ha puesto en valor también la campaña iniciada para recalcar que la cultura es segura. "Y no es un desiderátum, es que se ha comprobado, el otro día me decía el ministro de Sanidad que el último lugar donde hay un contagio es un cine o un teatro".

Preguntado por las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre que el cierre de los centros culturales no se debe al "riesgo de contagio" asociado a ellos, sino a las entradas y salidas -"al postcine y posteatro"- el ministro ha señalado "que no es obligatorio irse de copas". "Si nos centramos en el ámbito de la cultura está todo muy bien organizado y planificado", ha añadido.

No obstante, ha precisado que no puede asegurar que no haya futuras restricciones -como ya están haciendo algunos países- porque la evolución de la pandemia es cambiante y "el riesgo para la vida es lo primero". Pero ahora ha recalcado que sigue con el mensaje de "la cultura es segura, que es una campaña basada en hechos".