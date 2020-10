Fran Rivera apoya a su hermano Kiko en su enfado con Isabel Pantoja: "No me extraña, es una mujer sin corazón"

Los enfrentamientos entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que comenzaron con una llamada en Sábado Deluxe en la que la tonadillera pedía a su hijo que no contara más detalles de su estado de ánimo en la televisión, parecen estar salpicando a todos. Desde Anabel Pantoja, hastiada de hablar en Sálvame, a Isa Pantoja, que se pronuncia en El programa de Ana Rosa. Pero el último en entrar ha sido Fran Rivera, hermano por parte de padre de Kiko.

El torero es hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez, y ya cuando murió su padre él y su hermano Cayetano tuvieron bastante problemas con la tonadillera. Por ello, ahora el colaborador de Espejo público no ha dudado en apoyar a su hermano en este tema.

Una reportera de la revista ¡Hola! le preguntó al diestro en un evento por la venta de la finca Cantora, ya que Kiko Rivera parece querer venderla y la artista sevillana no. Y en medio de esta situación, parece que incluso el DJ ha tenido que pedirle encarecidamente a su madre que le dé ciertos recuerdos personales de su padre, algo que ya han vivido Fran y Cayetano Rivera.

"Yo sé quién es esta señora perfectamente y yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños", respondió Fran, que tenía 10 años cuando falleció Paquirri, y su hermano 7. "No me extraña nada. Quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno".

"Kiko sabe esto desde el primer día... Esto no es nuevo para Kiko tampoco", añadió y apuntó que no había podido hablar con él.