El BNG, partidario de medidas contundentes para frenar la segunda ola, insta a la Xunta a actuar "con decisión"

"Tomar medidas rápidas y contundentes salvará vidas y reducirá el impacto también sobre la economía", ha señalado la portavoz nacional, Ana Pontón, para quien el cierre perimetral de los territorios limítrofes supone que, en la práctica, estén decidiendo por el Ejecutivo gallego.

Frente a ello, ha considerado que el Gobierno de Feijóo debería actuar con la misma contundencia que lo hacen los ejecutivos del entorno de Galicia. "Sabemos que cuanto antes se tomen las decisiones que permitan frenar la expansión de la pandemia mejor será, porque podremos salvar más vidas pero también porque estaremos poniendo las bases para evitar un desastre económico", ha manifestado tras un encuentro con representantes de las principales asociaciones de trabajadores autónomos.

En este contexto, le ha pedido a la Xunta que "actúe cuanto antes y con la contundencia que el momento requiere" y ha recordado que el BNG dijo "hace tiempo" que "había que blindar Galicia". Con todo, ha lamentado que, a día de hoy, "todas las comunidades" del entorno de la gallega hayan hecho ese confinamiento perimetral, una medida que en la práctica "otros están tomando por Feijóo".

"Consideramos que el Gobierno gallego debe liderar la lucha contra la covid y debe hacerlo pensando que lo más importante es salvar vidas y cuanto antes se tomen medidas mejor, porque si permitimos que la ola de contagios cada vez vaya a más, nos veremos abocados a un confinamiento", ha asegurado.

"Que se adopten las medidas necesarias y que no se siga la línea Ayuso de no tomar medidas contundentes porque lo que se está haciendo no funciona y se algo no funciona hay que cambiarlo y aprender de los errores de la primera ola, en la que se infravaloró el virus", ha sostenido.

Para el Bloque, que "el virus esté descontrolado" tiene mucho que ver con "el hecho de que el Gobierno del PP no haya reforzado la atención primaria ni pusiese en marcha una estrategia de rastreo de los contagios con suficiente personal".

AYUDAS A AUTÓNOMOS

En el encuentro con los representantes de los autónomos, Pontón ha explicado las propuestas que el BNG trasladará al Parlamento de forma inmediata para salvaguardar a un colectivo que considera "vital para la economía y el empleo del país" y que soportó "un mayor impacto que en el resto del Estado".

Así, el BNG ha recordado que entre diciembre y septiembre, más de 1.500 trabajadores por cuenta propia "quedaron por el camino", "la mayoría mujeres". "El 0,7% del total, un porcentaje que casi duplica a la media del Estado", señala.

"Y eso es solo la punta del iceberg, porque la caída del empleo entre este colectivo podría agudizarse en esta segunda ola", avisa la portavoz nacional.

Entre las medidas que pone sobre la mesa el BNG, ha citado, en primer lugar, un plan de ayudas extraordinario y urgente para todas las actividades que cierren o que tengan una reducción muy importante como consecuencia de los rebrotes y las restricciones.

En segundo lugar, ha reclamado ayudas directas para poder hacer frente a los gastos del alquiler, mismo contemplando una reducción del 50% en el caso de alquileres de locales de grandes propietarios. Además, ha abogado por ampliar los plazos de carencia tanto de los créditos de la Xunta como del ICO.

Además, los nacionalistas piden que se prorroguen los ERTE y las ayudas a nivel estatal al considerar que "darán oxígeno" a muchas pymes. Por último, reclaman que el Ejecutivo gallego ponga en marcha un plan de consumo en el comercio de proximidad para minimizar el impacto de la caída del consumo.