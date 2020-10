Consultorio de Vivienda: "¿Se puede ampliar la piscina de una comunidad y cuántos votos serían necesarios?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Humedad de condensación y moho en toda la vivienda

PREGUNTA Hace nueve meses me fui a vivir a una vivienda y me he puesto a reformarla. Mi problema surgió cuando empecé a sacar el papel de las paredes y ver moho. Lo he limpiado de todas las paredes y ha vuelto a salir, asi que consulto en la comunidad y solo le pasa a otro vecino.

Mi sorpresa fue que al mirar más a fondo me di cuenta de que no tiene tabique tambor la vivienda y que podría ser esa la causa de la condensación. Mi pregunta es: ¿debería forrar toda la vivienda con pladur metiéndome en obra yo sola o podría ser que fuera derivado de la construcción y debería hablarlo para hacer la obra con la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, es imprescindible el informe de un técnico que determine el origen del daño para concluir si está la comunidad obligada o no a reparar el daño causado en la vivienda o local.

En segundo lugar, en función del año de entrega del edificio, podremos reclamar a la constructora la reparación de los daños dentro de los plazos regulados en el art. 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, es decir, tres años si se trata de daños que afectan a la habitabilidad de las viviendas, o diez si afectan a la estructura del edificio contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de estas.

Si han transcurrido estos plazos y ya no es posible reclamar a la constructora, en su defecto será de aplicación el art. 10.1.a de la LPH que establece que "tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación".

En consecuencia, estará obligada la comunidad a reparar las humedades por condensación al tener la consideración de obra de conservación y mantenimiento así como a instalar cámaras de aire si fuese necesario para evitarlo en el futuro.

Esta regla general tiene como excepción que las humedades sean imputables al propietario, como por ejemplo cerramiento de una terraza o falta de ventilación, en cuyo caso la comunidad no estará obligada a reparar ni asumir su coste.

Un ladrón podría entrar apoyándose en la puerta

PREGUNTA En nuestra urbanización hay una puerta de acceso diferente a la del conserje. Esa puerta está perimetrada por valla para dificultar el acceso, pero un ladrón podría apoyarse precisamente en la parte de arriba de la puerta y saltar adentro.

¿Puedo pedir que se modifique esa parte de forma que no se puedan apoyar? ¿Cuántos votos serían necesarios en junta, mayoría o unanimidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las obras que tengan como finalidad aumentar la seguridad de la finca pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría de los propietarios asistentes a la reunión.

Morosidad muy alta

PREGUNTA Nuestra comunidad tiene una morosidad con la cuota vecinal muy alta. Seis de cada diez vecinos directamente no pagan. Acabo de entrar a presidirla y no sé cómo actuar.

¿Cómo les puedo reclamar el dinero? ¿Las medidas a adoptar se deben aprobar en junta y con cuántos votos o puedo actuar por mi cuenta?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para acudir a la vía judicial para reclamar el pago de las cuotas debe adoptarse un acuerdo al respecto por mayoría de los propietarios asistentes a la reunión.

Quitarle espacio al jardín

PREGUNTA Quería preguntar si se puede ampliar la piscina por el hecho de ser pequeña. Quiero decir, la ampliación de una piscina ¿va en consonancia con los metros que hay alrededor de jardín o de sitio para dejar las toallas?

O se puede quitar parte de esta superficie para dárselo a la piscina sin más. ¿Se necesita aprobar por la junta y por cuántos votos? Gracias por su atención y respuesta.