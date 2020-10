Coronavirus.- Calero recalca que amb el tancament perimetral "no es pot vindre a fer turisme a la Comunitat Valenciana"

Així ho ha manifestat durant la presentació en roda de premsa dels Pressupostos Generals de l'Estat 2021 per a la Comunitat Valenciana, en ser preguntada pel tancament perimentral de la regió que entra en vigor aquest divendres al migdia i que estarà vigent durant set dies, fins al 6 de novembre, amb 11 excepcions per a entrar i eixir de la regió, entre elles el retorn al lloc de residència habitual.

Calero ha puntualitzat que l'autoritat delegada en aquests moments en estat d'alarma és el president de la Generalitat i és la seua competència decidir el tancament o no de la Comunitat Valenciana. "L'estat d'alarma ho ha decretat el Govern d'Espanya, però per a donar cobertura a totes les presidències autonòmiques perquè prenguen les mesures necessàries i no hi haja problemes de legalitat", ha recordat.

A partir d'ací, Calero ha explicat que Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i la Policia Adscrita estan "coordinats del minut zero" per a "arribar a més llocs de la Comunitat Valenciana i controlar que es complisquen les normes en "més territori".

De fet des del primer estat d'alarma, decretat el passat 14 de març, hi ha una "coordinació magnífica" entre tots els cossos i forces de seguretat, ha assegurat.

La delegada del Govern ha advertit que "no anem a consentir actuacions insolidàries" que "perjudiquen" i "posen en perill" al col·lectiu de la Comunitat Valenciana, "a les persones estan fent un esforç molt gran per a complir les normes".

"Estem en mans de la responsabilitat individual", ha apuntat, i a ella ha apel·lat per a complir amb "la distància social, la mascareta, el gel i no ajuntar-nos amb molta gent", ja que "tots els focus que estan eixint són d'actuacions socials", ha remarcat.

En tot cas, ha ressaltat que està havent-hi una "incidència molt baixa" i "la gran majoria està sent responsable i està complint amb les seues obligacions ciutadanes de solidaritat davant aquesta pandèmia tan terrible que estem vivint".