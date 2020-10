Los ingresados Covid ya suponen el 52% en las UCI catalanas

Ya son 447 los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales catalanes y suponen el 52% del total de hospitalizados en críticos, 887 este viernes. En terminos generales, a partir de 450 el riesgo de desprogramación en la actividad asistencial no Covid es muy remarcable y a partir de 600 pide "acciones de estas características". Los 900 ingresos en las UCI entre casos Covid y no Covid, que podría alcanzarse la semana que viene, sí que podría significar el inicio de desprogramaciones masivas, ha indicado este viernes en rueda de prensa el secretario general de Salut, Marc Raventol.

ºPor primera vez en esta segunda ola, hay más pacientes Covid en las UCI que sin la enfermedad, esto no se daba desde los meses de marzo y abrll", ha confirmado Ramentol. Este sorpaso de los casos Covid es muy reciente, pues el pasado martes no se había superado el 50%, ha añadido.

La ocupación de las plazas de UCI disponibles está en estos momentos al 85% de su capacidad total. Y Salut está en disposición de ampliar las camas por encima de las 1.500 que hubo en las UCI en el pico de la primera ola, pero "no queremos llegar aquí", ha remarcado Ramentol, y sobre todo "a una falta de profesionales en el sistema de atención sanitaria".

En las urgencias de los hospitales, los casos de Covid ya suponen el 13% de los atendidos y el 20% en los CUAP o urgencias de la atención primaria. En las consultas de los ambulatorios también están subiendo los casos sospechosos de coronavirus recibidos, ha confirmado Ramentol.

Aún sin desprogramaciones masivas en los hospitales

Los centros sanitarios están tensionándose en Cataluña pero todavía no se ha llegado a un pico, por lo que el ritmo de las desprogramaciones de visitas no Covid no es actualmente muy elevado. "Si el crecimiento disminuido vuelve a repuntar tendremos que ir a medidas más duras, pero esperemos que no sea así", ha dicho el jefe de la Unidad de Seguimiento de la Covid en Cataluña, Jacobo Mendioroz.

Cataluña está alrededor de los 5.500 y 5.600 nuevos casos positivos detectados al día y, de momento, "no se está notando una bajada de la presión asistencial a raíz de la entrada en vigor de las medidas restrictivas del pasado 16 de octubre" (principalmente, el cierre de bares y de restaurantes), que es el objetivo de estas y de las medidas adicionales que han entrado en vigor este viernes, ha indicado Ramentol.

"Los 1.500 casos diarios positivos no es el objetivo de Salut, no es una cifra mágica de contagios, pero es una tendencia que indica que la epidemia está en contracción respeto a la presión en el sistema de salud", ha remarcado, y un dato del que a día de hoy se está lejos en Cataluña.

Un 2,5% de internos positivos por Covid en las residencias

Las residencias siguen preocupando sobremanera a las autoridades sanitarias catalanas, y ya hay 1.377 personas positivas en Covid en estos centros de mayores, el 2,5% del total de internos.

El 13% de los geriátricos han registrado al menos un caso positivo recientemente y durante la última semana se han hecho más de 9.600 pruebas PCR. "Los ingresos hospitalarios han ido al alza en los últimos días" entre este colectivo, han asegurado los dos responsables.

Salut quiere hacer extensivos los tests rápidos al control de contactos estrechos con positivos de Covid

En algunas jornadas de la última semana, se han realizado del orden de 48.000 pruebas PCR y unos 39.000 tests de antígenos, concentrados estos últimos en los ambulatorios. La idea de Salut es hacer extensivos estos tests rápidos "al control de contactos estrechos con positivos de Covid", ha explicado Mendioroz.

Hasta el triple de tests rápidos en los CAP para aligerar a los laboratorios

Sobre la problemática acerca de la saturación del principal laboratorio de PCR de Cataluña, el del Hospital de la Vall d'Hebron, que acumula retrasos de hasta 10 días en la entrega de resultados, Ramentol ha indicado que "la bolsa está pendiente de adelgazarse entre finales de esta semana e inicios de la que viene". Y que, para paliar este colapso, los ambulatorios de la ciudad de Barcelona han multiplicado por tres el uso de los tests rápidos.

También se estudiará la oferta que han hecho los laboratorios veterinarios, que se han puesto a disposición de Salut, aunque "lo que nos interesa es aumentar la capacidad de nuestros laboratorios públicos", ha admitido el secretario general de Salut de la Generalitat.

Ramentol ha descartado categóricamente que se dejen de hacer los rastreos, ya que "continúa siendo un importante instrumento para el control de la epidemia" en Cataluña.