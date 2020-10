Ábalos anuncia que l'Aeroport d'Alacant-Elx portarà el nom de Miguel Hernández

Així ho ha explicat durant l'acte homenatge al poeta oriolà que ha acollit el Palau del Temple de València aquest divendres amb motiu del 110 aniversari del naixement de l'autor, que ha comptat amb la participació de la néta i nora de Miguel Hernández; el president de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i l'alcalde de València, Joan Ribó, entre uns altres.

Ábalos ha participat en l'acte a través d'un vídeo, en el qual ha recalcat el "deute" d'Espanya amb Miguel Hernández i la seua família. "Cap país que es precie pot condemnar a mort un dels seus poetes més rellevants i eixir moralment indemne", ha subratllat.

Així, com "Espanya li deu tribut", ha anunciat que s'incorporarà el seu nom a l'Aeroport d'Alacant-Elx per a "pagar part d'eixe deute". "S'han iniciat els tràmits que ho faran possible", ha indicat.

Puig ha valorat que és una "bona notícia" que "la porta més gran de la Comunitat Valenciana amb el món s'anomene Miguel Hernández".

Per la seua banda, la nora del poeta, Lucía Izquierdo, ha remarcat que des de la família estan "molt agraïts" amb la decisió. "Se'l mereix tot", ha asseverat.