El PP lamenta "el desprecio a la participación ciudadana" del Gobierno municipal en las Juntas de Distrito

Como ha incidido esta mañana en rueda de prensa el concejal del PP, Ángel Sáinz Yangüela, "el desarrollo de las Juntas de Distrito de las últimas semanas ha ratificado el desprecio del Gobierno de Hermoso de Mendoza a la participación ciudadana".

"Las Juntas de Distrito celebradas en estos últimos diez días han sido un cúmulo de atentados a la participación. En los días previos, no ha habido ninguna difusión para posibilitar la asistencia de personas que no fueran miembros de las Juntas. Y en el inicio de las cinco Juntas, se ha hecho una llamada a la brevedad y a terminar pronto, no fuera a ser que hubiera alguna crítica", ha considerado.

A continuación, ha añadido, "se ha dado el remedio de echar balones fuera, derivando a los funcionarios las culpas de lo sucedido con las subvenciones al comercio, de las que se quedaron fuera la mayoría de las asociaciones, cuando la decisión había sido política como más tarde tuvieron que admitir cuando se desenmascaró la mentira".

"Y para terminar, se ha respondido no dando contestación a las cuestiones que se plantearon, derivando la respuesta a sesiones posteriores, es decir, tres meses", ha señalado el concejal 'popular', quien ha criticado, ante esta situación, que "se trata de reducir a cero cualquier atisbo de participación, se está en una política de acallar las voces críticas".

Por ello, desde el PP se ha denunciado que "no se ha dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas por los vecinos" y que "no se ha producido ni un solo compromiso de actuación", con lo que "tras las buenas palabras de 'tomo nota', los ciudadanos han salido de las reuniones de las Juntas con una sensación total de vacío".

"Hay que recordar que las personas mayores, los comerciantes o los vecinos que asisten a las Juntas de Distrito, lo hacen confiados en que están trasladando al Gobierno el sentir de sus colectivos, de sus barrios y las necesidades de las personas de su entorno social o territorial. Se tiene la sensación de que tras las buenas palabras, se esconde una dejadez de libro", ha añadido Sáinz Yangüela.

Como ha recordado, "durante el desarrollo de las Juntas de Distrito, los responsables del Gobierno local han sido incapaces de dar respuesta a las demandas de los diferentes barrios de la ciudad, peticiones que el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar, ya expuso en el Debate del Estado de la Ciudad tras escuchar a los vecinos".

En este sentido, ha citado cuestiones como "qué ocurre con las aceras de Avenida de Burgos, presupuestadas este año; qué pasa con el retraso del centro infanto-juvenil de Valdegastea, que debiendo certificar 90.000 euros al mes en agosto solo alcanzó la cifra de 300 euros; no han escuchado a la Junta de Distrito Centro que no comparte el proyecto de botellódromo para el Parque de Gallarza".

Además, a ello ha sumado que "no han sido capaces de responder por los motivos por los que no existe ni un solo informe técnico sobre las intervenciones que se están realizando en el programa 'Calles Abiertas', actuaciones que están incumpliendo el Reglamento de Circulación y la normativa de accesibilidad".

"La Estrella, Varea, Yagüe y El Cortijo parece que son localidades limítrofes que no forman parte de nuestra ciudad. Ni un solo proyecto para estos históricos barrios, rechazando todos los que había previstos. Se están dando incumplimientos como el segundo semáforo de Los Lirios o responder a los vecinos sobre la lanzadora de transporte urbano entre San Antonio y el Casco Antiguo", ha señalado.

Por último, el edil del PP ha apuntado que "Cascajos sigue esperando respuesta sobre un centro dotacional, Los Lirios y El Campillo sobre la ludoteca y La Cava sobre nuevos pasos de peatones en la zona de Toyo Ito; en Valdegastea sobre la unión de las calles Irlanda y Rumanía; en la orilla izquierda sobre la limpieza del Camino de Santiago y sobre la reforma del Parque de San Antonio; y en Siete Infantes y el Casco Antiguo sobre el mantenimiento de los parques".

Sáinz Yangüela ha concluido reclamando al alcalde y a su equipo de Gobierno que "cambien de actitud y escuchen a los vecinos" que esperan ser "escuchados, atendidos, participar y colaborar". "Algo que ha caracterizado la política municipal logroñesa durante muchas legislaturas", ha finalizado.