ALEGA apoyará la Ley LGTBI de Cantabria a pesar de ser "poco ambiciosa" e "incompleta"

Tras "más de cuatro años, dos legislaturas, varios borradores, múltiples reuniones, comparecencias infinitas y enmienda a la totalidad a través de enmiendas parciales" el próximo lunes se debatirá y votaráen el Pleno del Parlamento de Cantabria el proyecto de 'Ley de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de Cantabria'.

Una ley que, según ALEGA, viene a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo LGTBI y el diseño de políticas públicas contra la discriminación, además de implicar a las administraciones públicas en el apoyo y protección de las víctimas de discriminación o agresión por tales motivos.

"Pero no podemos sentirnos plenamente felices. Esperábamos más, mucho más, de los grupos parlamentarios. Entendemos que es una ley de mínimos, que corresponde más a la presión activista, de personas voluntarias, que a la voluntad política", ha señalado ALEGA en un comunicado, confiando en que "no se convierta en una ley de intenciones sino de hechos probados".

Tras subrayar que la asociación siempre ha estado "accesible" a cualquier grupo parlamentario y vigilante "hasta el último momento" para que persistieran sus reivindicaciones, ALEGA ha lamentado que "se mantenga la patologización de las personas trans".

En este sentido, ha denunciado que se sigue "manteniendo el concepto erróneo y estigmatizante de enfermedad hacia las personas trans" cuando una ley LGTBI "no debe mantener y persistir el estigma sobre el colectivo trans".

"Una sociedad solo es igualitaria si toda su ciudadanía es igual ante la ley y mientras las personas trans sigan teniendo que someterse a tratamientos y pruebas para probar su identidad que no se piden al resto de la población, la igualdad no existe", ha enfatizado el coletivo, subrayando que "una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros".

Con todo, ALEGA ha defendido que la probación de esta ley es "una necesidad prioritaria para luchar contra la LGBTIfobia aún presente en nuestra sociedad" y ha asegurado que no coarta la libertad de nadie, sino que "viene a ampliar derechos".

En la ley se incluyen "multitud de medidas" en diversos ámbitos -familiar, atención educativa, sanitario, atención social, laboral, cultura y deporte, mundo rural, comunicación social y publicidad, etcétera- y se prohíben todas las terapias aversivas.

"Ante el miedo al futuro con posibles políticas que no tengan por bandera la defensa de la igualdad, esta ley servirá para tener asegurados unos mínimos", ha señalado ALEGA, que ha instado a comenzar a trabajar para que esta Ley se ponga en marcha "con la suficiente calma y la necesaria rapidez para que no quede en papel mojado" sino que se desarrollen protocolos, actuaciones y campañas "para que todo el trabajo realizado comience a ver sus frutos".

ALEGA estará "vigilante a través del Consejo LGTBI y de cuántas formas estimemos oportunas desde nuestra independencia partidista para mejorar y afianzar las disposiciones de esta ley en la sociedad cántabra".