La mirilla de 'Friends' y otras maneras divertidas de decorar la puerta de casa con la sección 'handmade', de Amazon

Nuestro hogar es, para la mayoría, un refugio en el que aislarnos de todo. De hecho, para conseguirlo, solo hay que llegar, ponerse rápidamente el pijama o ropa para estar cómodo, tirarse en el sofá y armarse con una buena mantita (¡eléctrica, si somos frioleros!), antes de coger el libro o la serie en streaming que hemos tenido que aparcar entre semana y relajarnos. Un placer compartido por la mayoría que, además, con la bajada de las temperaturas, se convierte en uno de los mejores planes para huir del frío.

Pero, no todo podían ser ventajas: pasar más tiempo en casa nos lleva a darnos cuenta que hay rincones en los que la decoración ha pasado totalmente de moda o, directamente, que carece de elementos que le den personalidad. Espacios vacíos que solo necesitan un toque divertido que los convierta en puntos de referencia de nuestro hogar y llame, a partir de ahora, la atención de todos nuestros invitados. ¿No crees que es hora de darle una vuelta?

Como cabía esperar, la producción audiovisual puede ser una gran fuente de inspiración para (casi) toda nuestra vida. ¿O acaso nunca has querido disfrutar de alguno de los bocadillos más famosos del cine, como el Sándwich de pastrami de Cuando Harry encontró a Sally o la hamburguesa Big Kahuna de Pulp Fiction? Así, la decoración es otro de los ámbitos que demuestras que el séptimo arte ha invadido nuestras vidas (sí, el lenguaje también ha sido víctima de nuestra pasión por el cine). Así que, ¿por qué no introducir algún elemento decorativo de nuestra producción favorita? Y no nos referimos solo a coleccionar una gran variedad de objetos de merchandising de estos, sino a convertir partes de nuestro hogar en todo un escenario de película.

Por ejemplo, la puerta de casa, un elemento que, normalmente, pasa desapercibido y al que no le prestamos importancia, puede ser un buen lugar donde exponer nuestros gustos y darle personalidad a nuestro hogar... ¡sin quede hortera! De hecho, en el cine encontramos varias puertas famosas que podemos plasmar en la nuestra. ¿Quieres descubrir cómo?

¿Cómo prefieres customizar tu puerta?

- Un marco para la mirilla, al puro estilo Friends.

La mirilla de 'Friends'. Amazon

- Un picaporte de fantasía, como el de Alicia en el país de las maravillas.

Picaporte de Alicia en el 'País de las Maravillas'. Amazon

- Un viaje hacia el Anden 9 y ¾ de Harry Potter.

El anden 9 y 3/4. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.