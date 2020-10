Concejala hablando en la playa, concejal en la ducha, concejal al telefonillo... las pilladas 'telemáticas' de la pandemia

Si algo ha potenciado la pandemia del coronavirus son las reuniones telemáticas. Todo tipo de empresas, organismos públicos y autoridades políticas han estado empleando este método de reunión, con el objetivo de evitar las concentraciones de personas pero seguir con las responsabilidades de cada uno.

Esto ha dado pie a momentos de todo tipo, desde momentos cómicos a situaciones que han provocado dimisiones. Los concejales de diversos ayuntamientos y regiones han sido en muchas ocasiones los protagonistas de estos momentos embarazosos.

El último ha sido el concejal de Compromís, Rafa Mas, en el pleno del ayuntamiento de Alicante. Cuando el responsable público se encontraba en plena intervención, hablando sobre el uso público del faro del cabo de las Huertas, se pudo escuchar el portero automático sonando.

Tras oírlo, dijo "Disculparme, que están llamando", mientras que se levantaba de la silla frente a la cámara ante la mirada incrédula del alcalde, Luis Barcala (PP). "¿Puede colgarme? Vivo solo y no puedo... gracias", añadió el edil de Compromís antes de desaparecer de las imágenes, mientras otros concejales no podían ocultar su risa por la situación. El alcalde no ocultó su enfado y concluyó diciendo que "era una falta de respeto" ante el pleno municipal.

El concejal de Torrelavega y la ducha durante el pleno

Pero esta ha sido solo la última 'pillada telemática' que se ha vivido. En agosto sucedió otra situación llamativa. Su protagonista fue Bernardo Bustillo, secretario general del PSOE en Torrelavega, Cantabria. Mientras se celebraba un pleno telemático, el político estaba duchándose tras una mampara y, al salir, apareció completamente desnudo mientras sus compañeros debatían diferentes temas municipales.

El último pleno telemático de los concejales de Torrelavega (Cantabria) se ha vuelto viral recientemente a causa de la cámara de Bernardo Bustillo, secretario general del PSOE del municipio. El último pleno telemático de los concejales de Torrelavega (Cantabria) se ha vuelto viral recientemente a causa de la cámara de Bernardo Bustillo, secretario general del PSOE del municipio.

"Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo?", preguntó una de las ediles. Tras el revuelo causado, el socialista pidió disculpas y afirmó que pensaba que la cámara estaba apagada. "Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto", concluyó.

La concejala de Torrox y su "se lo había prometido a mis hijos"

En el mes de junio, en pleno proceso de desescalada, el pleno del ayuntamiento de Torrox, Málaga, fue el protagonista de otra surrealista situación. La concejala de Hacienda y Personal del Ayuntamiento malagueño de Torrox, Paola Moreno, del PP, decidió asistir al pleno desde la playa, en bikini y en una tumbona.

Mientras los otros 39 vocales asistentes estaban en sus casas, Moreno decidió ir a la playa y atender sus obligaciones laborales desde allí. Su justificación fue la siguiente: "Soy madre y esposa, teníamos una comida familiar, en la que nos hemos juntado siete personas para comer en un chiringuito en la playa, se lo prometí a mis tres hijos, y cuando ha llegado la hora del pleno, a las 17.00, he tenido que decidir si participaba, y lo hecho desde la playa, estando perfectamente atenta todo el tiempo a los puntos que se debatían".