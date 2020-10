Bizkaia vacunará a toda la cabaña bovina y ovina tras confirmarse un foco de lengua azul en Gipuzkoa

En concreto, se han identificado dos casos de lengua azul en una explotación ganadera de la localidad guipuzcoana de Aia. El protocolo de actuación ante esta enfermedad establece que la vacunación de ganado sea obligatoria en un radio de 50 kilómetros a la redonda del foco en el que se detecta y voluntaria en el resto de zonas cercanas, si bien la Diputación de Bizkaia ha decidido de manera preventiva implantar la vacunación obligatoria en todo el territorio.

De este modo, ha explicado, se pretende "garantizar la salud de la cabaña ganadera y evitar, así, posibles perjuicios a un sector que, como el resto de actividad económica, está viéndose afectado por la crisis generada por el coronavirus".

En todo caso, ha precisado que esta enfermedad no constituye "un problema de salud pública" ya que no afecta a la salud de las personas ni tampoco a la cadena alimentaria, sino que es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes y cuya única vía de transmisión es la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo Culicoides.

ASUMIRÁ EL COSTE

La Diputación ha anunciado, además, que asumirá el coste de la vacunación de las 47.000 cabezas de ganado bovino y las 56.300 de ovino que hay censadas en Bizkaia.

La vacunación comenzará en la zona establecida como "cordón sanitario" del foco, la comprendida en un radio de 50 kilómetros a la redonda, que comprende los municipios a los que dan servicio las OCA de Gernika, Markina, Durango e Igorre.

En concreto, estas localidades son Abadiño, Ajangiz, Amorebieta-Etxano, Amoroto, Arratzu, Arrieta, Atxondo, Aulesti, Bermeo, Berriatua. Berriz, Busturia, Dima, Durango, Ea, Elantxobe, Elorrio, Ereño, Ermua, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Garia, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Igorre, Ispaster, Iurreta, Izurtza, Kortezubi, Larrabetzu, Lekeitio, Lemoa, Mallabia, Mañaria, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Otxandio, Sukarrieta, Ubide, Zaldibar, Zeanuri y Ziortza-Bolibar.

Una vez se haya vacunado a todo el ganado en esta zona, se avanzará en la vacunación en el resto del territorio hasta completar la totalidad de la cabaña ganadera.

En el caso del ganado ovino, la vacuna se suministra en una única dosis, mientras que en el ganado bovino es necesario revacunar a los 21 días de la aplicación de la primera dosis.