PP pide retirar presupuestos de Diputación para 2021 porque "nacen caducados" y "adaptarlos a la pandemia"

Así lo ha anunciado la formación, en un comunicado que destaca que se ha presentado en el registro un escrito en ese sentido. Acompañada por los diputados provinciales Helena Romero, Ramón Peña, Luis Paniagua y Juan Carlos Ramos, la portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, ha asegurado que "en las críticas circunstancias en las que estamos viviendo, la propuesta que hace el equipo de gobierno provincial es la de unos presupuestos estructurales, vacíos de medidas, de líneas estratégicas, pero, sobre todo, vacíos de realidad".

Se trata de unos presupuestos que "no afrontan la coyuntura actual, con ellos se están perjudicando gravemente a los ayuntamientos y a los sevillanos". "Las entidades locales siguen sin saber qué va a pasar con las transferencias de capital, qué va a suponer la eliminación del techo de gasto o con algo tan importante como cuándo vamos a poder utilizar de los remanentes de tesorería", ha afirmado.

Moreno ha destacado que ese dinero "producirá un cambio drástico en los presupuestos, una inyección de ingresos que va a posibilitar realizar programas e inversiones vitales para el momento de crisis sanitaria, económica y social que vivimos".

"Sin embargo, Villalobos ha decidido, en plena pandemia, hacer un 'cortaypega' de presupuestos de años anteriores y que, cuando se suspendan las reglas fiscales, se vayan haciendo modificaciones". "Pero, además, los programas y las inversiones que contempla estas cuentas están muy alejadas de las verdaderas necesidades actuales, Así, en el estado de gasto por ejemplo,, desaparecen los programas de empleo, pero se mantienen programas como 'Las actividades en el patio de la Diputación', que se han suspendido durante este año".

La portavoz popular ha señalado que "ni si quiera se han molestado en adaptar los programas para que sean viables en la pandemia". Según Moreno, "se tratan de unas cuentas que ni siquiera han recogido las modificaciones realizadas en el presupuesto de este año por el tema Covid, muchas presentadas por el PP, como las ayudas a autónomos o el aumento de fondos para el PEUM".

"No hay ningún problema para prorrogar las cuentas actuales, valga como ejemplo que, el Gobierno lleva dos años funcionando con los presupuestos de 2018 deMontoro. Pero, además, no pasa nada por esperar para su aprobación ya que losPresupuestos de 2020 son idénticos a los que pretenden aprobar. Por ello no va asuponer un gran cambio en la provincia", ha añadido Moreno.

La portavoz del PP en la Diputación ha afirmado que por todo ello han registrado un escrito "solicitando la retirada de los presupuestos de la Diputación, prorrogar los actuales, esperar a que se levanten las reglas fiscales y sepamos lo que podemos gastar". A partir de aquí, se podría elaborar unos presupuestos "acordes a las necesidades que nos ha impuesto la pandemia".