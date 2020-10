Cvirus.- Salado: "Tenemos que hacer un sobreesfuerzo para no tener que tomar medidas mucho más drásticas"

Salado ha afirmado, además, que "los ciudadanos y todos los colectivos comprenden las medidas restrictivas que están tomando la Junta como todas las comunidades y todos los gobiernos de Europa".

Ha explicado que "si ahora hacemos un esfuerzo, que no nos gusta a nadie, pero evidentemente es necesario para parar el pico de contagios que está habiendo en la provincia", eso puede redundar en tener "una mejor fecha en las navidades y que el verano sea más asequible a la hora de turismo y la movilidad en toda la provincia".

Salado, por tanto, ha incidido en que "procede hacer este sofreesfuerzo para evitar males mayores", ha añadido el también presidente de Turismo Costa del Sol.

En este punto, ha agregado que todo se mira en función de con qué lo comparemos: "Si nos comparamos con otros países, en materia de restauración, hay países que han cerrado completamente la restauración. Si nos comparamos con eso estamos mucho mejor, si nos comparamos con otros a lo mejor un poquito peor".

"La Junta de Andalucía está buscando un equilibrio muy complicado, muy difícil, entre lo que es la protección de la salud y los ciudadanos, con evitar el parón total de la economía en la provincia", ha dicho, añadiendo que "eso es muy difícil y creo que, al final, todos los ciudadanos, todos los sectores lo están entendiendo".

Por otro lado, Salado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. "Al final, el virus lo vencemos entre todos, no solo en las decisiones que se toman desde las administraciones públicas", ya que "si luego no se respetan estas medidas, al final no estamos haciendo absolutamente nada".

"Lo que se está viendo es que la movilidad es uno de los factores más importantes a la hora de que se produzcan los contagios", ha apostillado.

Ha recordado, asimismo, que en la primera ola de la pandemia los pueblos del interior estuvieron, prácticamente, con contagio cero, porque se cerraron, pero "llegó el verano, empezó la movilidad, los ciudadanos vieron algo más seguridad, más tranquilidad, en el interior de la provincia" y lo que ha ocurrido es que, al final, solo hay diez municipios sin contagios de coronavirus. "Todo el mundo ha ido a refugiarse al interior de la provincia y, al final, ha provocado contagios", ha señalado.

Por tanto, ha incidido Salado, "es una responsabilidad de todos, una tarea muy difícil, muy complicada y lo que tenemos es que, con estas medidas, evitar a llegar a males mayores en fechas tan importantes como es la navidad y que estemos preparados para que el próximo verano tengamos más alegrías de las que hemos tenido este y podamos reactivar el turismo, que es una industria importantísima para todos nosotros".