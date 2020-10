Arriben dos pasteres amb un total de 28 migrants a bord al Pilar de la Foradada i Altea

La primera embarcació es va albirar al voltant de les 22.51 hores en la zona del port esportiu del Pilar de la Foradada. En l'interior de l'embarcació es trobaven 16 immigrants, entre els quals hi havia una dona, que ha hagut de ser traslladada, juntament amb un altre dels homes, a centres hospitalaris per presentar quadres d'hipoglucèmia. La resta dels migrants presenta millor estat de salut.

L'últim albirament s'ha produït aquest mateix matí, entorn de les 8.00 hores, en la platja de l'Albir a Altea. En l'interior de l'embarcació viatjaven 12 homes, que presenten aparent bon estat de salut i estan pendents de ser traslladats al port d'Alacant per a un control sanitari i realitzar les respectives proves de PCR, tal com dictamina el protocol per a detectar possibles casos de coronavirus.