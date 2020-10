Detenido en Murcia por robar 5.000 euros a 6 ancianas haciéndose pasar por trabajador de una empresa eléctrica

El detenido utilizaba siempre el mismo modus operandi para perpetrar sus robos. Abordaba a sus víctimas en plena calle y se presentaba como un trabajador de una compañía eléctrica que tenía la obligación de hacer una revisión en su hogar. Además, para que sus víctimas no dudaran de su falso empleo, investigaba a su entorno, y se hacía pasar por amigo o familiar de gente de su alrededor.

Una vez accedía a la vivienda, el individuo aprovechaba la situación para desvalijar a sus víctimas. Los investigadores del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de San Andrés han localizado hasta el momento a seis víctimas, todas ellas personas de avanzada edad.

LES PEDÍA DINERO POR LA FALSA REVISIÓN

Al detenido no solo se le investiga por su participación en varios delitos de hurto, sino también por delitos de estafa, ya que además de apoderarse libremente del dinero y de las joyas de sus víctimas, también les cobraba como falso trabajador por una falsa revisión.

Los agentes calculan que podría haberse hecho con un botín aproximado de 5.000 euros entre dinero sustraído y joyas.

Finalmente la operación culminó con la detención del falso trabajador de la compañía eléctrica, un hombre de 39 años de edad por los delitos de hurto y estafa cometidos sobre seis víctimas.

La Unidad de Participación Ciudadana a de la Jefatura Superior de Murcia continúa con su función de coordinarse y comunicarse con las diferentes instituciones públicas y privadas dedicadas a velar por el bienestar de nuestros mayores para prevenir y evitar que sean víctimas, entre otras cosas, de este tipo de delito.

Los agentes que forman parte de esta unidad mantienen, incluso a día de hoy y a pesar de la crisis sanitaria, contacto con las diferentes asociaciones de la Región de Murcia, tanto de manera presencial, salvaguardando todas las medidas de seguridad, como telemáticamente. Todo ello en el marco del Plan Mayor Seguridad.

La Policía aporta una serie de consejos para prevenir las estafas de los falsos técnicos como, por ejemplo, desconfiar de los teléfonos de los anuncios en portales no oficiales tales como folletos o páginas web poco fiables. Como norma general, aconseja no abrir la puerta de casa a desconocidos y pide extremar las precauciones ante visitas de técnicos inesperadas, sobre todo si no las han solicitado.

"Cuando se concierte una cita con algún servicio técnico, cotejar con la central la veracidad de la visita, así como comprobar la acreditación que nos permita identificar al personal técnico que nos va a asistir", explica la Policía. "Cuando reciba una llamada telefónica manifestando que pertenecen a algún organismo público o empresa nunca facilitar datos personales o bancarios", asevera.

Además, la Policía recomienda "intentar estar acompañado cuando vaya a recibir la visita de algún técnico o persona desconocida". Como acción fundamental, se aconseja que se denuncien los hechos o se contacte al 091 lo antes posible. Con ello se conseguirá que la efectividad policial aumente y, como ha ocurrido en este caso, las víctimas todavía conserven algunos detalles importantes que puedan aportar y que éstos sirvan a los agentes para llevar a cabo una investigación con un resultado positivo